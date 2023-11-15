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Губернатор Подмосковья: Все добровольцы полка региона получат по миллиону рублей

Губернатор Подмосковья: Все добровольцы полка региона получат по миллиону рублей

15 ноября 2023, 17:52
Фото: Константин Семенец / Пресс-служба правительства Московской области
Андрей Воробьев, губернатор Подмосковья, объявил, что каждый доброволец из полка Московской области получит выплату в размере миллиона рублей. Этот полк считается особым подразделением, созданным для выполнения боевых задач.

Набор в подразделение начался в конце октября. В его состав войдут свыше 2 тысяч офицеров, прапорщиков и рядовых.

Кроме денежного вознаграждения, бойцы также получат некоторые льготы — кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, приостановление судебных дел и сохранение рабочего места. Об этом пишет riamo.ru.

Вместе с генерал-лейтенантом, заместителем главкома Сухопутных войск России Александром Матовниковым и военкомом Подмосковья Алексеем Астаховым Воробьев посетил воинскую часть, чтобы проверить процесс комплектования нового подразделения.

«Мы стремимся создать подразделение, которое будет готово выполнять боевые задачи на должном уровне. Мы наблюдаем серьезную и хорошо продуманную подготовку в данный момент. Раньше мы уже оказывали поддержку, но полк Московской области находится под особым контролем. Это касается как оснащения, так и постоянного взаимодействия — я лично связываюсь с командиром. Мы уделяем особое внимание также и семьям, в этой работе много нюансов, поэтому необходимо быть с близкими наших бойцов в постоянном диалоге», — заявил губернатор.

В настоящее время добровольцы полка проходят начальную подготовку в Подмосковье. Для проведения занятий были привлечены инструкторы с опытом боевых действий. Кроме мотострелковой части в Подмосковье, некоторые бойцы получают обучение в учебных центрах, например механики и артиллеристы.

После завершения комплектования военнослужащие отправятся на полигон, где будут проводиться учения с использованием тяжелой техники и вооружения. После завершения боевого слаживания полк Московской области будет направлен в зону СВО для выполнения боевых задач.

Вступить в полк можно, оставив заявку на сайте contractmo.rf или в боте Telegram @contractMObot. Вопросы можно задать по телефону горячей линии +7 (495) 990-77-77.

#Общество
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