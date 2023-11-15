Губернатор Подмосковья: Все добровольцы полка региона получат по миллиону рублей

«Мы стремимся создать подразделение, которое будет готово выполнять боевые задачи на должном уровне. Мы наблюдаем серьезную и хорошо продуманную подготовку в данный момент. Раньше мы уже оказывали поддержку, но полк Московской области находится под особым контролем. Это касается как оснащения, так и постоянного взаимодействия — я лично связываюсь с командиром. Мы уделяем особое внимание также и семьям, в этой работе много нюансов, поэтому необходимо быть с близкими наших бойцов в постоянном диалоге», — заявил губернатор.