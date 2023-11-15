«Единая Россия»: Федеральный бюджет на 2024 год утвержден в основном чтении

Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
Modified Сегодня, 17:11
Updated Сегодня, 17:11
Государственное финансирование планируется направить на выполнение поручений главы государства и положений народной программы ЕР. На каждую из приоритетных сфер в ближайшие три года будет выделено больше расходов, чем ранее. Так, на социальную политику расходы увеличатся на два триллиона рублей. Серьезный рост финансирования также коснется обороны, образования, медицины, культуры, ЖКХ, поддержки сел. Об этом пишет rostovgazeta.
Минимальный размер оплаты труда в наступающем году проиндексируют на 18,5% — это приведет к повышению зарплат почти пяти миллионов россиян и в общем вызовет увеличение зарплат бюджетников. Будут проиндексированы в соответствии с уровнем инфляции пособия и пенсии. Начиная со следующего года пособие по безработице планируется индексировать ежегодно.
Возрастет финансирование программ профессионального обучения участников специальной военной операции и членов их семей, а также находящихся в отпуске по уходу за ребенком женщин и матерей с детьми до семи лет, вышедших на пенсию граждан и молодых специалистов. Общая сумма на период 2024–2026 годов составит 18,6 миллиарда рублей.
Поправки «Единой России» также подразумевают дополнительное финансирование сферы здравоохранения. На ближайшие три года в бюджет заложено 7,23 триллиона рублей.
На поддержку сельской местности ЕР предложила увеличить расходы на 26,4 миллиарда рублей. При этом 11,5 миллиарда планируется направить на возвращение в оборот сельскохозяйственных земель, а порядка трех миллиардов рублей пойдет на развитие экспорта аграрной продукции.
В общей сложности объем дополнительных средств будет составлять 88,6 миллиарда рублей. Такое финансирование поможет обеспечить села коммуникациями, газом, дорогами, фельдшерско-акушерскими пунктами, домами культуры и спортивными объектами.
Как сообщает сайт ER.RU, не менее триллиона рублей каждый год планируют передавать на модернизацию дорог. Кроме того, продолжится развитие коммунальной сферы и расселение ветхого жилья.
Каждую из таких поправок «Единая Россия» проработала с правительством и профильными ведомствами. Общий объем финансирования составляет почти 140 миллиардов рублей.
«Работа над проектом бюджета Омской области идет с июля. Сейчас он уже фактически на выходе, комиссией по бюджетным проектировкам согласованы все основные параметры и определены предельные объемы бюджетных ассигнований по отраслям. В конце октября проект бюджета традиционно рассматривается правительством и направляется в Заксобрание.
Приоритет на предстоящую трехлетку — неукоснительное выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, продолжение реализации тех мероприятий, которые осуществляются в рамках национальных проектов и народной программы «Единой России». Доходы бюджета Омской области в 2024 году на настоящий момент планируются на уровне 136 млрд рублей, из них безвозмездные поступления — порядка 30 млрд рублей. Традиционно в течение года бюджет подрастает, будем работать над этим», — сообщил председатель Комитета по финансовой и бюджетной политики Законодательного собрания Омской области, член фракции партии «Единая Россия» Вадим Бережной.