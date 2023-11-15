«Единая Россия»: Федеральный бюджет на 2024 год утвержден в основном чтении

Приоритет на предстоящую трехлетку — неукоснительное выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, продолжение реализации тех мероприятий, которые осуществляются в рамках национальных проектов и народной программы «Единой России». Доходы бюджета Омской области в 2024 году на настоящий момент планируются на уровне 136 млрд рублей, из них безвозмездные поступления — порядка 30 млрд рублей. Традиционно в течение года бюджет подрастает, будем работать над этим», — сообщил председатель Комитета по финансовой и бюджетной политики Законодательного собрания Омской области, член фракции партии «Единая Россия» Вадим Бережной.