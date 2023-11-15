Доставайте валенки! Омскую область в ближайшие сутки накроет сильнейший снегопад

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
Омскую область в ближайшее время накроет снегом. Согласно данным сервиса визуализации погоды Ventusky, осадки выпадут в четверг, 16 ноября. Над регионом наблюдается снежный циклон.
Завтра с полуночи на территории региона будет идти снег. В темное время суток ожидается обильный снегопад, последствия которого, вероятно, станут причиной для увеличения утренних пробок в городе. Водителям и пешеходам, безусловно, необходимо быть внимательными на дорогах, так как во время снегопада ухудшается видимость.
К полудню 16 ноября погода должна успокоиться — осадки возможны, но не такие обильные. В три часа дня зима вновь даст знать о своем наступлении, но вечером снега не прогнозируется.
По данным Ventusky, 16 ноября выпадет 7,9 миллиметров осадков. На следующий день, 17 ноября, снега или дождя не ожидается. На выходных зимние осадки возможны, но не такие обильные, как в ближайший четверг.
Отметим, что прогноз погоды может меняться, данные актуальны на момент публикации.