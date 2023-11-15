Доставайте валенки! Омскую область в ближайшие сутки накроет сильнейший снегопад

Завтра с полуночи на территории региона будет идти снег. В темное время суток ожидается обильный снегопад, последствия которого, вероятно, станут причиной для увеличения утренних пробок в городе. Водителям и пешеходам, безусловно, необходимо быть внимательными на дорогах, так как во время снегопада ухудшается видимость.