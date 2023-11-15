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Для художников, музыкантов и актеров. В Омске планируют создать творческий вуз

15 ноября 2023, 06:40
Фото: 1MI
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В Омске планируют создать вуз в сфере культуры и искусства

Проект находится на рассмотрении в федеральных Минкульте и Минпросвещения.

В Омской области планируют создать профильный вуз в сфере культуры и искусства. На странице администрации Омска ВКонтакте омичка Александра Кудрявцева поинтересовалась, когда в городе появится хореографическое училище. Ответ местной жительнице предоставил региональный минкульт.

«На сегодняшний день вопрос по созданию в регионе самостоятельного вуза в сфере культуры и искусства находится на стадии проработки в министерстве культуры РФ и министерстве просвещения РФ. Вся необходимая информация о потребности в образовательных учреждениях именно для Омской области у федеральных ведомств имеется. В случае положительно решения по какому-либо направлению мы обязательно сообщим об этом омичам», — рассказали в ведомстве.

Отметим, что в настоящее время в ОмГУ факультет культуры и искусств принимает студентов на режиссуру, театральное искусство, театроведение, социально-культурную деятельность и другие специальности. Также некоторые творческие направления открыты в ОмГТУ, институте сервиса, педагогическом университете. Среднее специальное образование в сфере культуры и искусства можно получить в музыкально-педагогическом колледже, музыкальном училище имени Шебалина, областном колледже культуры и искусства и других учебных заведениях.

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#Культура#Образование#Омск#Искусство#Высшее образование#Евгений Игишев#Министерство культуры
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