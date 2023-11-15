Для художников, музыкантов и актеров. В Омске планируют создать творческий вуз

Отметим, что в настоящее время в ОмГУ факультет культуры и искусств принимает студентов на режиссуру, театральное искусство, театроведение, социально-культурную деятельность и другие специальности. Также некоторые творческие направления открыты в ОмГТУ, институте сервиса, педагогическом университете. Среднее специальное образование в сфере культуры и искусства можно получить в музыкально-педагогическом колледже, музыкальном училище имени Шебалина, областном колледже культуры и искусства и других учебных заведениях.