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Десять человек пострадали в ДТП на трассе Таганрога в Беглицу

15 ноября 2023, 09:53
Десять людей пострадали в аварии на дороге из Таганрога в Беглицу. В одной из машин ехали сотрудники администрации города.

Согласно информации от ФедералПресс, микроавтобус с сотрудниками администрации попал в аварию на трассе Таганрог — Беглица. По предварительным данным, около десяти человек получили травмы.

Изначально выяснили, что на трассе двигалась легковая машина отечественного производителя вместе с микроавтобусом в том же направлении. Во время обгонного маневра «Лада» столкнулась с минивэном, что привело к его съезду с дороги и переворачиванию. «Лада» также упала в кювет.

Пострадавших доставили в больницу скорой помощи в Таганроге.

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