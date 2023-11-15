Десять человек пострадали в ДТП на трассе Таганрога в Беглицу

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Согласно информации от ФедералПресс, микроавтобус с сотрудниками администрации попал в аварию на трассе Таганрог — Беглица. По предварительным данным, около десяти человек получили травмы.
Изначально выяснили, что на трассе двигалась легковая машина отечественного производителя вместе с микроавтобусом в том же направлении. Во время обгонного маневра «Лада» столкнулась с минивэном, что привело к его съезду с дороги и переворачиванию. «Лада» также упала в кювет.
Пострадавших доставили в больницу скорой помощи в Таганроге.