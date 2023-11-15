Десять человек пострадали в ДТП на трассе Таганрога в Беглицу

Изначально выяснили, что на трассе двигалась легковая машина отечественного производителя вместе с микроавтобусом в том же направлении. Во время обгонного маневра «Лада» столкнулась с минивэном, что привело к его съезду с дороги и переворачиванию. «Лада» также упала в кювет.