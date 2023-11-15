Бречалов: Заключившие контракты в Удмуртии мобилизованные получат выплаты

Как пишет udm-info.ru, глава региона рассказал, что региональные выплаты начнут предоставлять с начала декабря текущего года и они будут касаться всех заключивших контракт с Минобороны и тех, кто планирует его подписать. В своем видеообращении Бречалов отметил, что власти региона, как он и обещал, разобрались в вопросе и приняли решение, в соответствии с которым военнослужащим мобилизованным, находящимся в зоне СВО, будет предоставлена региональная выплата в размере 50 тысяч рублей.