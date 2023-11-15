Бречалов: Заключившие контракты в Удмуртии мобилизованные получат выплаты

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Как пишет udm-info.ru, глава региона рассказал, что региональные выплаты начнут предоставлять с начала декабря текущего года и они будут касаться всех заключивших контракт с Минобороны и тех, кто планирует его подписать. В своем видеообращении Бречалов отметил, что власти региона, как он и обещал, разобрались в вопросе и приняли решение, в соответствии с которым военнослужащим мобилизованным, находящимся в зоне СВО, будет предоставлена региональная выплата в размере 50 тысяч рублей.
Отмечается, что участникам специальной военной операции в Удмуртии будет оказана материальная помощь в размере 500 тысяч рублей. Эта помощь будет предоставлена лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим звание полиции, а также гражданам, принявшим добровольное участие в специальной военной операции и получившим ранения, травмы или контузии в процессе ее проведения.
Также участникам специальной военной операции будет предоставлена компенсация в размере до 100 тысяч рублей за газификацию их домов. Более того, членам семей участников СВО будет оказано содействие в поиске работы, организации профессионального обучения и получении дополнительного профессионального образования.
Кроме того, семьи участников спецоперации получат поддержку в оформлении социальных и других выплат, а также социальную поддержку и консультации по юридическим вопросам. Благодаря этому семьи военнослужащих смогут сконцентрироваться на решении своих жизненных проблем без лишних беспокойств.
Также семьям участников СВО будет предоставлена бесплатная медицинская и психологическая помощь.