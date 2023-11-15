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Бречалов: Заключившие контракты в Удмуртии мобилизованные получат выплаты

Бречалов: Заключившие контракты в Удмуртии мобилизованные получат выплаты

15 ноября 2023, 12:26
Фото: Midjourney
Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о введении для заключивших контракты с Минобороны России мобилизованных мер поддержки. Все мобилизованные из республики будут получать региональную выплату в размере 50 тысяч рублей.

Как пишет udm-info.ru, глава региона рассказал, что региональные выплаты начнут предоставлять с начала декабря текущего года и они будут касаться всех заключивших контракт с Минобороны и тех, кто планирует его подписать. В своем видеообращении Бречалов отметил, что власти региона, как он и обещал, разобрались в вопросе и приняли решение, в соответствии с которым военнослужащим мобилизованным, находящимся в зоне СВО, будет предоставлена региональная выплата в размере 50 тысяч рублей.

Отмечается, что участникам специальной военной операции в Удмуртии будет оказана материальная помощь в размере 500 тысяч рублей. Эта помощь будет предоставлена лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим звание полиции, а также гражданам, принявшим добровольное участие в специальной военной операции и получившим ранения, травмы или контузии в процессе ее проведения.

Также участникам специальной военной операции будет предоставлена компенсация в размере до 100 тысяч рублей за газификацию их домов. Более того, членам семей участников СВО будет оказано содействие в поиске работы, организации профессионального обучения и получении дополнительного профессионального образования.

Кроме того, семьи участников спецоперации получат поддержку в оформлении социальных и других выплат, а также социальную поддержку и консультации по юридическим вопросам. Благодаря этому семьи военнослужащих смогут сконцентрироваться на решении своих жизненных проблем без лишних беспокойств.

Также семьям участников СВО будет предоставлена бесплатная медицинская и психологическая помощь.

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