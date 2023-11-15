Бессонница и скачки давления. Совсем скоро омичей ждет череда магнитных бурь

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
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Согласно информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитные бури ожидают омичей несколько дней подряд, магнитосфера будет возбуждена продолжительное время.
Так, первая магнитная буря настигнет регион уже 22 ноября. Она будет уровня G-1, как и последующие. 23 ноября магнитных бурь не ожидается, однако возбуждение магнитосферы сохранится и снова усилится 24 и 25 ноября, на эти дни также прогнозируется буря. Метеозависимых люди могут почувствовать недомогание, которое может выражаться в головной боли, учащении сердцебиения или бессоннице.
После магнитосфера станет спокойнее, следующее ее возбуждение ждет омичей только 5 декабря.
Напомним, что последняя магнитная буря на территории региона была 6 ноября. Тогда она продлилась до полудня и успокоилась ближе к вечеру.