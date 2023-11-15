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Бессонница и скачки давления. Совсем скоро омичей ждет череда магнитных бурь

15 ноября 2023, 09:00
Фото: 1MI
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Стало известно, когда Омск накроют очередные магнитные бури

Возбуждение магнитосферы спровоцирует магнитные бури уровня G-1.

Согласно информации Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитные бури ожидают омичей несколько дней подряд, магнитосфера будет возбуждена продолжительное время.

Так, первая магнитная буря настигнет регион уже 22 ноября. Она будет уровня G-1, как и последующие. 23 ноября магнитных бурь не ожидается, однако возбуждение магнитосферы сохранится и снова усилится 24 и 25 ноября, на эти дни также прогнозируется буря. Метеозависимых люди могут почувствовать недомогание, которое может выражаться в головной боли, учащении сердцебиения или бессоннице.

После магнитосфера станет спокойнее, следующее ее возбуждение ждет омичей только 5 декабря.

Напомним, что последняя магнитная буря на территории региона была 6 ноября. Тогда она продлилась до полудня и успокоилась ближе к вечеру.

Фото: Лаборатория солнечной астрономии
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#Омск#Омская область#Новости#Магнитная буря#Магнитные бури#Анастасия Баянова
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