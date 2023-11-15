4 игрока омского «Авангарда» возглавили новый рейтинг КХЛ

На втором оказался Райан Спунер. 31-летний нападающий отстал от своего партнера по команде на 0, 42, его рейтинг — 6, 11. Далее — Рид Буше с показателем 6, 07 и Дамир Шарипзянов с 5, 65. После омской четверки расположился игрок «Трактора» — 23-летний нападающий Максим Шабанов, который более чем на одну целую отстает от ястребов.