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Posted 15 ноября 2023, 09:36

Published 15 ноября 2023, 09:36

Modified 15 ноября 2023, 09:38

Updated 15 ноября 2023, 09:38

4 игрока омского «Авангарда» возглавили новый рейтинг КХЛ

15 ноября 2023, 09:36

Игроки омского «Авангарда» заняли первые четыре места в рейтинге КХЛ

На 8-10 неделе чемпионата отличились Владимир Ткачев, Райан Спунер, Рид Буше и Дамир Шарипзянов.

Четыре омских хоккеиста возглавили рейтинг игроков Континентальной хоккейной лиги. Первое место с уверенным отрывом занял Владимир Ткачев — рейтинг форварда — 6, 53.

На втором оказался Райан Спунер. 31-летний нападающий отстал от своего партнера по команде на 0, 42, его рейтинг — 6, 11. Далее — Рид Буше с показателем 6, 07 и Дамир Шарипзянов с 5, 65. После омской четверки расположился игрок «Трактора» — 23-летний нападающий Максим Шабанов, который более чем на одну целую отстает от ястребов.

Напомним, что вчера «Авангард» одержал победу над «Северсталью» со счетом 5:4. В матче отличились и 4 омских форварда: Рид Буше стал автором шайбы в основное время, а Райан Спунер забросил ее в овертайме. Владимир Ткачев и Дамир Шарипзянов отдали по две результативные передачи.

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