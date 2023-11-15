4 игрока омского «Авангарда» возглавили новый рейтинг КХЛ

Posted 15 ноября 2023, 09:36
Published 15 ноября 2023, 09:36
Modified 15 ноября 2023, 09:38
Updated 15 ноября 2023, 09:38
Четыре омских хоккеиста возглавили рейтинг игроков Континентальной хоккейной лиги. Первое место с уверенным отрывом занял Владимир Ткачев — рейтинг форварда — 6, 53.
На втором оказался Райан Спунер. 31-летний нападающий отстал от своего партнера по команде на 0, 42, его рейтинг — 6, 11. Далее — Рид Буше с показателем 6, 07 и Дамир Шарипзянов с 5, 65. После омской четверки расположился игрок «Трактора» — 23-летний нападающий Максим Шабанов, который более чем на одну целую отстает от ястребов.
Напомним, что вчера «Авангард» одержал победу над «Северсталью» со счетом 5:4. В матче отличились и 4 омских форварда: Рид Буше стал автором шайбы в основное время, а Райан Спунер забросил ее в овертайме. Владимир Ткачев и Дамир Шарипзянов отдали по две результативные передачи.