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Жительница Приморья родила ребёнка дома и избавилась от него

14 ноября 2023, 12:01
В Приморском крае жительница поселка Оленевод родила ребенка дома и избавилась от него. По информации прокуратуры региона, жители обратились в полицию, сообщив о том, что соотечественница родила ребенка самостоятельно и после этого младенец исчез, пишет Pravda.Ru.

Женщина объяснила, что родила без помощи медицинских учреждений и не была зарегистрирована. Она также добавила, что потом избавилась от ребенка.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что женщина утверждает, будто «сожгла младенца в печке».

Полиция провела осмотр дома, но младенца не нашла. Прокуратура взяла под контроль ход оперативных мероприятий.

Следом Следственный комитет по Приморскому краю сообщил о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». При осмотре дома не было найдено никаких следов, свидетельствующих о рождении ребенка.

Предполагаемая мать объяснила, что роды произошли на пятом месяце беременности, и поэтому она избавилась от плода.

Прокурор Надеждинского района Алексей Малышев приехал на место происшествия для координации действий правоохранительных органов.

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