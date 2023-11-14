Жительница Приморья родила ребёнка дома и избавилась от него

В Приморском крае жительница поселка Оленевод родила ребенка дома и избавилась от него. По информации прокуратуры региона, жители обратились в полицию, сообщив о том, что соотечественница родила ребенка самостоятельно и после этого младенец исчез, пишет Pravda.Ru.