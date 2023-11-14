Жительница Приморья родила ребёнка дома и избавилась от него

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Женщина объяснила, что родила без помощи медицинских учреждений и не была зарегистрирована. Она также добавила, что потом избавилась от ребенка.
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что женщина утверждает, будто «сожгла младенца в печке».
Полиция провела осмотр дома, но младенца не нашла. Прокуратура взяла под контроль ход оперативных мероприятий.
Следом Следственный комитет по Приморскому краю сообщил о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». При осмотре дома не было найдено никаких следов, свидетельствующих о рождении ребенка.
Предполагаемая мать объяснила, что роды произошли на пятом месяце беременности, и поэтому она избавилась от плода.
Прокурор Надеждинского района Алексей Малышев приехал на место происшествия для координации действий правоохранительных органов.