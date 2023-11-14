За девять месяцев 2023 года чистая прибыль Новикомбанка достигла 13,8 млрд рублей

Объем розничного кредитного портфеля Новикомбанка за 9 месяцев 2023 года вырос до 22,68 млрд рублей. Рост был достигнут прежде всего за счет ипотечных кредитов, кроме того, в Новикомбанке регулярно разрабатываются новые депозитные продукты. Стабильность результатов работы организации подтверждена оценками внешних экспертов. В частности, в этом году прогноз по рейтингу Новикомбанка был улучшен АКРА до «Позитивного» и подтвержден на уровне A+(RU). НКР и «Эксперт РА» также представили высокие кредитные рейтинги банка на уровне AA-.ru и ruА+ соответственно, со стабильным прогнозом.