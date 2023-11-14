За девять месяцев 2023 года чистая прибыль Новикомбанка достигла 13,8 млрд рублей

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
По данным на 1 октября этого года активы банка составили 823,8 млрд рублей, причем большая часть ресурсной базы Новикомбанка представлена клиентскими средствами. Объем остатков на счетах клиентов за три квартала 2023 года увеличился до 737 млрд рублей. Новикомбанк по-прежнему входит в перечень наиболее стабильных и надежных банков Российской Федерации.
Как сообщает newstracker.ru, ключевым вектором деятельности Новикомбанка является финансирование крупнейших российских промышленных предприятий на постоянной основе. Компаниям не просто предоставляется кредитование — банк реализует программы по развитию промышленных производств, разработке современных технологий и продукции, а также запуску серийного производства инновационных продуктов.
Действующие инструменты государственной поддержки активно используются Новикомбанком.
Как и прежде, Новикомбанк направляет средства на собственные программы финансирования для поддержки промышленных предприятий.
По данным, полученным за первые девять месяцев текущего года, капитал Новикомбанка составил свыше 90 млрд рублей. Таким образом, банк полностью выполняет требования Центробанка, касающиеся достаточности капитала и ликвидности.
Как заявила Елена Георгиева, председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России,
банк, который в этом году празднует свое 30-летие, продолжает работу в рамках стратегии по финансированию импортозамещения и обеспечения технологической независимости в приоритетных для России сферах экономики. Комплексный подход к принятию решений и корректный риск-менеджмент обеспечили организации возможность в короткие сроки адаптироваться к изменившейся экономической обстановке, продемонстрировать стабильные результаты деятельности и качественно выполнить задачи, связанные со стабильным финансированием промышленного сектора.
Объем розничного кредитного портфеля Новикомбанка за 9 месяцев 2023 года вырос до 22,68 млрд рублей. Рост был достигнут прежде всего за счет ипотечных кредитов, кроме того, в Новикомбанке регулярно разрабатываются новые депозитные продукты. Стабильность результатов работы организации подтверждена оценками внешних экспертов. В частности, в этом году прогноз по рейтингу Новикомбанка был улучшен АКРА до «Позитивного» и подтвержден на уровне A+(RU). НКР и «Эксперт РА» также представили высокие кредитные рейтинги банка на уровне AA-.ru и ruА+ соответственно, со стабильным прогнозом.
По итогам рассмотрения годовой отчетности за прошлый год в июле 2023 года участники общего собрания акционеров Новикомбанка приняли решение выплатить дивиденды за 2022 год в размере 4,9 млрд рублей, что и было сделано в июле текущего года.