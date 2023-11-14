Восточный обвод Тулы: грандиозный замысел в новых реалиях

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
А следом за дорогой возникли новые жилые районы, перспективы развития, и даже новые достопримечательности. Команда шоу-проекта «Дорожная карта» отправилась в Тулу, чтобы вместе с жителями города провести новый транспортный эксперимент.
Сегодня Восточный обвод проходит по самому краешку городской карты. На закате советской эпохи в генеральных планах города он был намечен примерно там же, где и проходит сегодня, но в остальном это совершенно различные проекты. В те времена в развитии городов наблюдалась тенденция к различным кольцевым и объездным дорогам. При их проектировании мало смотрели на частную застройку и не ограничивали себя в средствах. Видимо, уже тогда была понятна всё возрастающая роль автотранспорта.
В Туле к вопросу подошли основательно, и подготовили массивные железобетонные опоры для будущих эстакад. Политические и экономические потрясения не оставили шанса построить обвод, и несколько из тех конструкций до сих пор одиноко стоят посреди городского пейзажа. Если взглянуть на карту города 1992 года, то сразу бросается в глаза совершенно неосвоенная территория за речкой Рогожная, между улицами Оборонной и Металлургов. Но попытаться протянуть туда дорожное сообщение, застроить её — в тех условиях было слишком рискованным. К возведению объекта вновь вернулись в начале нового тысячелетия. Он изменил свою форму и масштабы, подстроился под реалии новой эпохи.
Первую очередь Восточного обвода закончили в 2006 года. Этот участок дороги составил примерно три километра. Казалось бы, сущая малость, но многое начало меняться. Почувствовав перспективу, на район обратили внимание застройщики. Пустующие территории стали обрастать зданиями, торговыми комплексами. Часть транзитного потока ушла из центра Тулы. В 2014 на начальном участке Восточного обвода провели ряд работ: участок расширили, установили освещение, обустроили пешеходные дорожки, построили развязку. Но с масштабами изначального замысла это конечно же все еще было несравнимо.
Серьезный рывок в строительстве стал возможен только в 2019–2020 годах. Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» был построен участок дороги от улицы Рязанской до улицы Металлургов. Помимо самой дороги, были возведены мост и путепровод над рекой Упа и линией железной дороги. Вдоль всего участка устроили современную систему освещения, тротуары, пешеходные ограждения. В таком виде Восточный обвод уже стал полноценным. Что тут же отразилось в пейзаже вокруг новой дороги.
Сегодня по обе стороны от нее высятся строительные краны, рядом с дорогой появился комплекс нового суворовского училища и парк Патриот. Да, и центр Тулы теперь более свободен от транзитного транспорта. Все готово к тому, чтобы испытать Восточный обвод в нашем новом транспортном эксперименте. Команда проекта вместе с туляками проедет по новой дороге и по старому маршруту через центр города, и подробно расскажет обо всех преимуществах и недостатках второй очереди.
Третья очередь Восточного обвода еще ждет своей реализации. Начинать придется с самой сложной и напряженной точки — развязки на улицы Ложевая и Металлургов. На сегодняшний день это место постоянных заторов и пробок, которые ограничивают в том числе и новую дорогу. Обеспечить выходы на эти улицы съездами в две-три полосы и при этом не устроить транспортный коллапс — будет очень непросто. Ну, а далее третья очередь пройдет вдоль Березовой рощи, и будет доходить до улицы Кутузова. Работы над этим проектом намечены на 2024 год.
Таким образом, вторая очередь Восточного обвода заметно изменила ситуацию на дорогах Тулы и является самодостаточным инфраструктурным объектом, третья очередь уже прошла серьезные этапы проектирования, согласования, и будет реализована в ближайшее время. Будет ли у Восточного обвода дальнейшее развитие, четвертая или пятая очередь — покажет время.
Национальный проект «Безопасные качественные дороги», можно сказать, еще только начал набирать обороты. Нельзя забывать и про то, что дорожное строительство должно быть железно обосновано и востребовано. Никому не нужна, пусть и хорошая, «дорога в никуда». Туле, как и всей нашей страны, нужны безопасные и качественные дороги.