Виталий Хоценко обсудил с председателем комитета Госдумы РФ экологию Омской области

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с председателем комитета Госдумы по природным ресурсам и экологии Дмитрием Кобылкиным. Основной темой обсуждения стала реализация проектов, с которым экологическая ситуация региона станет лучше.
В рамках выездного совещания в российском парламенте участники встречи поговорили о бюджетировании данных проектов. Они входят в повестку по экологии в Омской области, сообщил глава региона в своем телеграм-канале.
«Продолжаем реконструировать и строить наш гидроузел Красногорский для поднятия уровня воды Иртыша в районе Омска. Продолжаем рекультивировать городские свалки, накопленные с середины прошлого века, и реализацию национального проекта „Чистый воздух“ по переводу домовладений на газ. Здесь нас комитет полностью поддерживает», — отметил Виталий Хоценко.
Дмитрий Кобылкин рассказал, что в ближайшее время комитет по природным ресурсам и экологии Госдумы РФ отправится в Омскую область. Федеральные гости оценят текущую экологическую ситуацию в регионе и скорректируют план задач, который поставил президент Владимир Путин.