Виталий Хоценко обсудил с председателем комитета Госдумы РФ экологию Омской области

Дмитрий Кобылкин рассказал, что в ближайшее время комитет по природным ресурсам и экологии Госдумы РФ отправится в Омскую область. Федеральные гости оценят текущую экологическую ситуацию в регионе и скорректируют план задач, который поставил президент Владимир Путин.