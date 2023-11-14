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Виталий Хоценко обсудил с председателем комитета Госдумы РФ экологию Омской области

Виталий Хоценко обсудил с председателем комитета Госдумы РФ экологию Омской области

14 ноября 2023, 10:36
Фото: пресс-служба правительства Омской области
В скором времени регион посетит федеральная делегация, чтобы оценить реализацию экологических проектов.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с председателем комитета Госдумы по природным ресурсам и экологии Дмитрием Кобылкиным. Основной темой обсуждения стала реализация проектов, с которым экологическая ситуация региона станет лучше.

В рамках выездного совещания в российском парламенте участники встречи поговорили о бюджетировании данных проектов. Они входят в повестку по экологии в Омской области, сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

«Продолжаем реконструировать и строить наш гидроузел Красногорский для поднятия уровня воды Иртыша в районе Омска. Продолжаем рекультивировать городские свалки, накопленные с середины прошлого века, и реализацию национального проекта „Чистый воздух“ по переводу домовладений на газ. Здесь нас комитет полностью поддерживает», — отметил Виталий Хоценко.

Дмитрий Кобылкин рассказал, что в ближайшее время комитет по природным ресурсам и экологии Госдумы РФ отправится в Омскую область. Федеральные гости оценят текущую экологическую ситуацию в регионе и скорректируют план задач, который поставил президент Владимир Путин.

Хоценко рассказал о создании в Омской области центра финансовой грамотности
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#Политика#Общество#Экология#Омск#Омская область#Новости#Виталий Хоценко#Алина Ясинская
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