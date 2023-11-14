В Радужном проверят школьников из-за подозрения в развратных действиях

Инцидент произошел во время осенних каникул, когда дети находились в школьном лагере. Одноклассники пригласили девочку за школу и предложили ей «захватывающую и секретную активность». На стадионе они сняли у нее пальто и нижнее белье. Ее заставили стать на колени, положили на снег, а один из мальчиков был также голым.