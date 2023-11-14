В Радужном проверят школьников из-за подозрения в развратных действиях

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
После возвращения из школы она кричала и плакала без ума! Мы не могли успокоить ее, — поделилась мама девочки в социальных сетях, пишет ФедералПресс.
Инцидент произошел во время осенних каникул, когда дети находились в школьном лагере. Одноклассники пригласили девочку за школу и предложили ей «захватывающую и секретную активность». На стадионе они сняли у нее пальто и нижнее белье. Ее заставили стать на колени, положили на снег, а один из мальчиков был также голым.
В региональной прокуратуре отреагировали на сообщение в местных СМИ.
«Прокуратура города Радужного по поручению прокуратуры округа проводит проверку по информации, размещенной в СМИ, о совершении неправомерных действий несовершеннолетними в отношении школьницы из города Радужного», — сообщает надзорное ведомство.