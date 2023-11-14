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В Радужном проверят школьников из-за подозрения в развратных действиях

14 ноября 2023, 07:48
В Радужном ведется расследование по жалобе матери девочки, учащейся во втором классе. Силовые структуры проводят проверку в связи с тем, что одноклассники издевались над ее ребенком.

После возвращения из школы она кричала и плакала без ума! Мы не могли успокоить ее, — поделилась мама девочки в социальных сетях, пишет ФедералПресс.

Инцидент произошел во время осенних каникул, когда дети находились в школьном лагере. Одноклассники пригласили девочку за школу и предложили ей «захватывающую и секретную активность». На стадионе они сняли у нее пальто и нижнее белье. Ее заставили стать на колени, положили на снег, а один из мальчиков был также голым.

В региональной прокуратуре отреагировали на сообщение в местных СМИ.

«Прокуратура города Радужного по поручению прокуратуры округа проводит проверку по информации, размещенной в СМИ, о совершении неправомерных действий несовершеннолетними в отношении школьницы из города Радужного», — сообщает надзорное ведомство.

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