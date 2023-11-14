В омском депконтроля признали, что запрет парковаться на газоне не работает зимой

В Омском городском Совете сегодня прошло очередное заседание комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка. Один из пунктов повестки был связан с нелегальными парковками: глава департамента контроля Алексей Задорожный рассказал депутатам о том, как его ведомство борется с нарушителями.