Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:20

Published Сегодня, 10:20

Modified Сегодня, 10:22

Updated Сегодня, 10:22

В омском депконтроля признали, что запрет парковаться на газоне не работает зимой

В омском депконтроля признали, что запрет парковаться на газоне не работает зимой

14 ноября 2023, 10:20
Фото: 1MI
Депутаты решили подумать над доработкой соответствующих законодательных норм.

В Омском городском Совете сегодня прошло очередное заседание комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка. Один из пунктов повестки был связан с нелегальными парковками: глава департамента контроля Алексей Задорожный рассказал депутатам о том, как его ведомство борется с нарушителями.

Город55 заранее написал об основных параметрах доклада: больше 10 тысяч административных материалов за 9 месяцев, доходы в бюджет на сумму 13 млн рублей, всего штрафов наложено на 22 млн. Депутаты на сегодняшнем заседании заинтересовались подробностями.

В частности, Алексея Саяпина заинтересовал запрет парковаться на газонах «и других участках с зелеными насаждениями» в том числе и зимой. На уточняющий вопрос «Как определить, что есть зеленые насаждения, когда лежит снег?» глава департамента контроля ответил, что это невозможно.

— Никак не определить, эта норма не работает, — объяснил Задорожный. — После внесения изменений о запрете парковки на газонах в том числе и зимой мы встречались с судьями, задавали этот вопрос. Посовещавшись, они нас спросили: «А как вы докажете, что эти насаждения под снегом действительно зеленые?».

В итоге с любителями парковаться на газонах в Омске по-прежнему борются только в теплое время года. Участники заседания признали, что это неправильно.

— Пляж зимой не перестает быть пляжем, — констатировал Дмитрий Лицкевич. — А почему газон перестает быть газоном? Надо определиться с формулировкой, начать определять границы газонов. Если этого не делать — когда снег растает, будут парковаться, и потом этот газон уже никогда не станет газоном…

Депутаты согласились с тем, что законодательные нормы, касающиеся правил парковки, нужно дорабатывать. В следующий раз об этом заговорят на ближайшем пленарном заседании Омского городского Совета.

Омичи заплатят 17 млн за парковку на газонах и детских площадках
Узнать подробнее
#Омск#Новости#Горсовет#Николай Эйхвальд#Парковки#Газоны#Алексей Задорожный
Подпишитесь
Проект «Инопредприниматели»
Вчера, 06:06
Одышка и пневмония. Этой осенью Омскую область накрыла волна опасных вирусов
Сегодня, 09:24
Шок. Второй был не нужен. В Омской области нашли мать, бросившую младенца в лесу
Сегодня, 06:49
8 лет тюрьмы и 22 миллиона штрафа. Омский суд вынес приговор Марине Степановой
Сегодня, 10:08
Премия или конфеты? Что омские работодатели предпочитают дарить сотрудникам
Сегодня, 10:26
Посуточную аренду планируют урегулировать. Что станет с рынком съемного жилья в Омске
Сегодня, 09:57