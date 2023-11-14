В омском депконтроля признали, что запрет парковаться на газоне не работает зимой

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
В Омском городском Совете сегодня прошло очередное заседание комитета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка. Один из пунктов повестки был связан с нелегальными парковками: глава департамента контроля Алексей Задорожный рассказал депутатам о том, как его ведомство борется с нарушителями.
Город55 заранее написал об основных параметрах доклада: больше 10 тысяч административных материалов за 9 месяцев, доходы в бюджет на сумму 13 млн рублей, всего штрафов наложено на 22 млн. Депутаты на сегодняшнем заседании заинтересовались подробностями.
В частности, Алексея Саяпина заинтересовал запрет парковаться на газонах «и других участках с зелеными насаждениями» в том числе и зимой. На уточняющий вопрос «Как определить, что есть зеленые насаждения, когда лежит снег?» глава департамента контроля ответил, что это невозможно.
— Никак не определить, эта норма не работает, — объяснил Задорожный. — После внесения изменений о запрете парковки на газонах в том числе и зимой мы встречались с судьями, задавали этот вопрос. Посовещавшись, они нас спросили: «А как вы докажете, что эти насаждения под снегом действительно зеленые?».
В итоге с любителями парковаться на газонах в Омске по-прежнему борются только в теплое время года. Участники заседания признали, что это неправильно.
— Пляж зимой не перестает быть пляжем, — констатировал Дмитрий Лицкевич. — А почему газон перестает быть газоном? Надо определиться с формулировкой, начать определять границы газонов. Если этого не делать — когда снег растает, будут парковаться, и потом этот газон уже никогда не станет газоном…
Депутаты согласились с тем, что законодательные нормы, касающиеся правил парковки, нужно дорабатывать. В следующий раз об этом заговорят на ближайшем пленарном заседании Омского городского Совета.