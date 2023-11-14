В Омске 33-летний мужчина не пережил падения 9-го этажа

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
В Омске следователи разбираются во всех нюансах гибели 33-летнего мужчины, тело которого со смертельными травмами нашли у дома по улице Талалихина, 22.
«В субботу, 11 ноября, около 22:40 поступил сигнал от жителей многоэтажки, что у дома лежит мертвый мужчина с телесными повреждениями», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
Прибывший на место судмедэксперт установил, что смерть омича, предварительно, наступила после падения с большой высоты. Как выяснилось, погибший жил в этом же доме в квартире на 9-м этаже.
Сейчас следователи исключили из версий произошедшего криминал и несчастный случай.