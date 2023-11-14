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По факту этой трагедии нгазначена проверка

В Омске 33-летний мужчина не пережил падения 9-го этажа

14 ноября 2023, 11:55
Фото: 1MI
По факту этой трагедии нгазначена проверка

В Омске 33-летний мужчина выпал из окна на 9-м этаже и погиб

На данном этапе из версий случившегося силовики исключили криминал.

В Омске следователи разбираются во всех нюансах гибели 33-летнего мужчины, тело которого со смертельными травмами нашли у дома по улице Талалихина, 22.

«В субботу, 11 ноября, около 22:40 поступил сигнал от жителей многоэтажки, что у дома лежит мертвый мужчина с телесными повреждениями», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

Прибывший на место судмедэксперт установил, что смерть омича, предварительно, наступила после падения с большой высоты. Как выяснилось, погибший жил в этом же доме в квартире на 9-м этаже.

Сейчас следователи исключили из версий произошедшего криминал и несчастный случай.

Мама была дома. В Омске десятилетний мальчик выпал из окна девятиэтажки и остался жив
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#Эксклюзивы#Общество#Происшествия#Город#Омск#Омская область#Россия#Новости#Василий Попов
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