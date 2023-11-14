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Омская администрация опровергла информацию об уменьшении числа больших автобусов

В администрации Омска опровергли слухи о замене больших автобусов маленькими

14 ноября 2023, 13:50
Фото: 1MI

Омская администрация опровергла информацию об уменьшении числа больших автобусов

Оказалось, что информация, распространившаяся во многих СМИ, является недостоверной.

Материал подготовлен в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

С недавнего времени в ряде городских изданий и сообществ в соцсетях распространяется информация о том, что омская мэрия намерена сократить количество автобусов большого класса и заменить их маленькими. Так, например, в паблике «Омск ВК» эта нововведение подается со ссылкой на отчет городской администрации.

«В общественном транспорте Омска грядут изменения, причина тому — нехватка кондукторов в автобусах. В результате вместо больших автобусов на линию выпускают менее вместительные маршрутки. Об этом говорится в отчете мэрии города Омска». — написано в сообществе.

Кроме того, автор публикации упоминает, что из-за отсутствия кондукторов в автобусах планируется устанавливать все больше валидаторов. Читателей уверяют, что оснащение транспорта бесконтактной системой оплаты — исключительно вынужденная мера, необходимая при дефиците кадров.

На многочисленные сообщения об изменениях, якобы описанных в отчете мэрии, ответили в настоящей администрации. Оказалось, что эта информация не соответствует реальности, а замена больших автобусов на маленькие или средние происходит из-за совершенно других причин.

«Выбор категории подвижного состава на маршрут осуществляется исходя из фактического пассажиропотока, наличия (отсутствия) дублирующих маршрутов и особенностей элементов улично-дорожной сети. Выпуск подвижного состава меньшей вместимости на маршрут может быть произведен в исключительных случаях, например, при сходе автобуса с линии вследствие технической неисправности. В таких случаях во избежание нарушения графиков и интервалов движения на маршрут может быть выпущен автобус меньшей вместимости, чем предусмотренный условиями контракта», — объяснили в пресс-службе мэрии.

В администрации также прокомментировали ситуацию с валидаторами.

«Оснащение подвижного состава устройствами бескондукторной оплаты проезда производится в целях обеспечения более доступного, качественного и комфортного обслуживания пассажиров муниципального транспорта в части оплаты проезда», — добавили в пресс-службе.

Так, можно сделать вывод, что никаких глобальных изменений в нынешней системе транспорта не предвидится, а подобные ложные сообщения основаны на непроверенной информации, которая путает пользователей и их вводит в заблуждение.

По прогнозам, в 2023 году в интернете будет опубликовано более 12,5 млн фейков. За два года их число выросло в 8 раз. «Лапша Медиа» — фактчекерский проект, который опровергает фейки. На сайте проекта теперь можно писать собственные разборы. Внести вклад в борьбу с недостоверной информацией может каждый. Инструкция и самые важные правила проверки информации на достоверность уже ждут вас на сайте.

В Омске нашли перевозчика для новых автобусных маршрутов №107 и №108
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#Омск#Автобусный маршрут#Общественный транспорт#Автобусные остановки#Автобус#Новости#Пассажирский автобус#Автобусы#Анастасия Баянова#Автобусы Омска
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