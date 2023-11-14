Учёные из Канады обнаружили связь между размером зарплаты и риском инфаркта

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Для этого они привлекли более шести тысяч человек, включая работников разного уровня и должностей.
В результате исследования было обнаружено, что у тех участников, которые испытывали высокую нагрузку и ограниченное время на выполнение своих рабочих обязанностей, а их зарплата не соответствовала объему работы, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний был почти на половину выше по сравнению с теми, кто имел более спокойные условия работы.
Однако следует отметить, что эта связь была установлена только у мужчин. У женщин не было обнаружено никакой связи между уровнем стресса, размером заработной платы и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.