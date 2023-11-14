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Published Сегодня, 12:27

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Updated Сегодня, 12:28

Учёные из Канады обнаружили связь между размером зарплаты и риском инфаркта

14 ноября 2023, 12:27
Группа ученых из Канады провела длительное исследование с целью понять, влияет ли размер заработной платы на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Pravda.Ru.

Для этого они привлекли более шести тысяч человек, включая работников разного уровня и должностей.

В результате исследования было обнаружено, что у тех участников, которые испытывали высокую нагрузку и ограниченное время на выполнение своих рабочих обязанностей, а их зарплата не соответствовала объему работы, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний был почти на половину выше по сравнению с теми, кто имел более спокойные условия работы.

Однако следует отметить, что эта связь была установлена только у мужчин. У женщин не было обнаружено никакой связи между уровнем стресса, размером заработной платы и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.

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