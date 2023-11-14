Учёные из Канады обнаружили связь между размером зарплаты и риском инфаркта

В результате исследования было обнаружено, что у тех участников, которые испытывали высокую нагрузку и ограниченное время на выполнение своих рабочих обязанностей, а их зарплата не соответствовала объему работы, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний был почти на половину выше по сравнению с теми, кто имел более спокойные условия работы.