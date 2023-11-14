Туя: правила выращивания и ухода

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Журналисты Общественной службы новостей выяснили, как вырастить тую из семян.
Сбор и подготовка семян проводят в конце лета или начале осени. Шишки с семенами срезают с материнского дерева и высыпают на бумагу или ткань для просушки. Если шишка не раскрылась через несколько дней, процесс можно ускорить простым протапливанием поверхности семенной сумки. Если не хочется возиться с подготовкой посадочного материала, можно купить готовые семена в магазине, но тогда их нужно стратифицировать. Стратификация выполняется путем завертывания семян в лоскут сухой ткани, опускания их в открытый грунт и засыпания влажным песком или опилками.
Для посева туи нужен питательный субстрат. Подойдет смесь плодородной земли с древесной золой и удобрениями. Удобно использовать дощатый ящик в качестве емкости для посадки. На дно ящика кладут дренажный слой, затем засыпают плодородную почву и делают лунки для семян.
Посадка семян производится в конце зимы или начале весны после стратификации. Семена оставляют в помещении на несколько часов, замачивают в воде и выкладывают по одному в каждую лунку. Затем засыпают грунтом, сбрызгивают водой и накрывают стеклом или пленкой. Ящик ставят в теплое помещение. Во время ухода за посевами периодически снимают крышку, чтобы растениям был доступен свежий воздух.
Уход за туями включает полив, контроль температуры и подкормки. Молодые туи поливают осторожно, чтобы не вымывать грунт. Температуру воздуха следует контролировать, чтобы избежать обжигания молодых листьев. Подкормки выполняются с помощью комплексных удобрений, содержащих фосфор, калий и другие элементы.
На третий год туи высаживают на постоянное место. При пересадке выкапывают ямы, кладут на дно дренажный слой, вносят удобрения и аккуратно распределяют корни саженца. Затем засыпают землей и уплотняют почву.
Если нужно высадить живую изгородь, то туи рассаживают на расстоянии 1-1,2 м и подвязывают к колышку для устойчивости. Чтобы растения всегда имели достаточно влаги, можно выложить вокруг них мульчирующий слой из торфа и листьев.
Таким образом, выращивание туи из семян несложно, если правильно выполнить все необходимые шаги и обеспечить растениям хороший уход.