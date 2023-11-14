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Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:46

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Туя: правила выращивания и ухода

14 ноября 2023, 13:42
Туя — красивое растение, которое часто используют для оформления садов и парков. Если нужно высадить много деревьев, например, чтобы создать живую изгородь, то удобнее использовать семена. Таким образом можно получить большое количество саженцев.

Журналисты Общественной службы новостей выяснили, как вырастить тую из семян.

Сбор и подготовка семян проводят в конце лета или начале осени. Шишки с семенами срезают с материнского дерева и высыпают на бумагу или ткань для просушки. Если шишка не раскрылась через несколько дней, процесс можно ускорить простым протапливанием поверхности семенной сумки. Если не хочется возиться с подготовкой посадочного материала, можно купить готовые семена в магазине, но тогда их нужно стратифицировать. Стратификация выполняется путем завертывания семян в лоскут сухой ткани, опускания их в открытый грунт и засыпания влажным песком или опилками.

Для посева туи нужен питательный субстрат. Подойдет смесь плодородной земли с древесной золой и удобрениями. Удобно использовать дощатый ящик в качестве емкости для посадки. На дно ящика кладут дренажный слой, затем засыпают плодородную почву и делают лунки для семян.

Посадка семян производится в конце зимы или начале весны после стратификации. Семена оставляют в помещении на несколько часов, замачивают в воде и выкладывают по одному в каждую лунку. Затем засыпают грунтом, сбрызгивают водой и накрывают стеклом или пленкой. Ящик ставят в теплое помещение. Во время ухода за посевами периодически снимают крышку, чтобы растениям был доступен свежий воздух.

Уход за туями включает полив, контроль температуры и подкормки. Молодые туи поливают осторожно, чтобы не вымывать грунт. Температуру воздуха следует контролировать, чтобы избежать обжигания молодых листьев. Подкормки выполняются с помощью комплексных удобрений, содержащих фосфор, калий и другие элементы.

На третий год туи высаживают на постоянное место. При пересадке выкапывают ямы, кладут на дно дренажный слой, вносят удобрения и аккуратно распределяют корни саженца. Затем засыпают землей и уплотняют почву.

Если нужно высадить живую изгородь, то туи рассаживают на расстоянии 1-1,2 м и подвязывают к колышку для устойчивости. Чтобы растения всегда имели достаточно влаги, можно выложить вокруг них мульчирующий слой из торфа и листьев.

Таким образом, выращивание туи из семян несложно, если правильно выполнить все необходимые шаги и обеспечить растениям хороший уход.

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