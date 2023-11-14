Туя: правила выращивания и ухода

Сбор и подготовка семян проводят в конце лета или начале осени. Шишки с семенами срезают с материнского дерева и высыпают на бумагу или ткань для просушки. Если шишка не раскрылась через несколько дней, процесс можно ускорить простым протапливанием поверхности семенной сумки. Если не хочется возиться с подготовкой посадочного материала, можно купить готовые семена в магазине, но тогда их нужно стратифицировать. Стратификация выполняется путем завертывания семян в лоскут сухой ткани, опускания их в открытый грунт и засыпания влажным песком или опилками.