Традиции и приметы на 15 ноября — день Акиндина и Пигасия

Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
Modified Сегодня, 17:42
Updated Сегодня, 17:42
Акиндин и Пигасий были служащими при дворце императора Сапора II, пишет Общественная служба новостей. Они втайне исповедовали христианство и проповедовали его, обращая людей в свою веру. Когда началось гонение на христиан, они были арестованы и доставлены к императору. Мученики не отреклись от своей веры и были заключены в темницу.
Известно, что Акиндина и Пигасия сильно избивали, но они все истязания вытерпели без единого звука. В тот момент сам император потерял сознание. Мученики помолились за его выздоровление, и он пришел в себя. Тогда Сапор приказал подвесить святых над костром, чтобы они задохнулись от дыма. Однако огонь внезапно погас, а путы на руках мучеников ослабли.
Акиндин и Пигасий объяснили императору, что это чудеса сотворил Бог. Но Сапор начал бранить Господа и внезапно потерял голос. Мученики помолились за его здоровье, и он снова заговорил. Но вместо благодарности император стал еще яростнее и приказал казнить святых на костре. Когда палач разжег огонь, ливень внезапно начался и погасил пламя. Многие присутствовавшие при этом уверовали в христианство, включая самого палача и мать Сапора. Затем император приказал обезглавить всех, кто отрекся от язычества.
На казни собралось много христиан, и Сапор приказал казнить всех. Акиндину и Пигасию, а также матери императора предстояло умереть на костре на следующий день. Предание гласит, что огонь сохранял их тела целыми, а их души нашли покой на небесах.
Традиции связанные с этим днем включают сбор зерна в овинах, которое активно сушили, разводя под ним костер. Дети пекли на этом огне картофель и рассказывали друг другу страшные истории про духов, обитавших в деревенских постройках.
Существуют также приметы, связанные с погодой в этот день. Например, если облака движутся против ветра, то скоро начнется снегопад. Если небо вечером покрыто туманом, значит ожидается ветер. Раскричавшиеся снегири предвещают морозы, а если галки и синицы летают по двору, то следует ожидать снег. Крики ворон в направлении юга говорят о скором наступлении тепла. Понижение атмосферного давления может означать осадки и облачную погоду, а снег предвещает большой разлив весной.