Традиции и приметы на 15 ноября — день Акиндина и Пигасия

Акиндин и Пигасий объяснили императору, что это чудеса сотворил Бог. Но Сапор начал бранить Господа и внезапно потерял голос. Мученики помолились за его здоровье, и он снова заговорил. Но вместо благодарности император стал еще яростнее и приказал казнить святых на костре. Когда палач разжег огонь, ливень внезапно начался и погасил пламя. Многие присутствовавшие при этом уверовали в христианство, включая самого палача и мать Сапора. Затем император приказал обезглавить всех, кто отрекся от язычества.