Токари и врачи-гастроэнтерологи входят в топ-10 вакансий с высокой зарплатой в Москве

На первом месте находится заместитель директора по подбору персонала. Предлагаемая зарплата для соискателей составляет от 300 до 400 тысяч рублей. На втором месте располагается менеджер по продажам с заработной платой, начиная от 250 тысяч рублей. Третье место занимает токарь, которому обещают платить 220 тысяч рублей. В конце списка находится врач-гастроэнтеролог, получающий ежемесячно не менее 200 тысяч рублей.