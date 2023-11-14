Токари и врачи-гастроэнтерологи входят в топ-10 вакансий с высокой зарплатой в Москве

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
На первом месте находится заместитель директора по подбору персонала. Предлагаемая зарплата для соискателей составляет от 300 до 400 тысяч рублей. На втором месте располагается менеджер по продажам с заработной платой, начиная от 250 тысяч рублей. Третье место занимает токарь, которому обещают платить 220 тысяч рублей. В конце списка находится врач-гастроэнтеролог, получающий ежемесячно не менее 200 тысяч рублей.
В Санкт-Петербурге ситуация немного отличается. В этом городе особенно востребованы руководители проектов, которым предлагается зарплата в размере 300 тысяч рублей. У машиниста автокрана и менеджера по продажам ставка одинаковая — от 160 тысяч рублей в месяц.