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Токари и врачи-гастроэнтерологи входят в топ-10 вакансий с высокой зарплатой в Москве

14 ноября 2023, 11:52
Аналитики провели анализ рынка труда и представили список из 10 работ с высокой оплатой в Москве, пишет Pravda.Ru.

На первом месте находится заместитель директора по подбору персонала. Предлагаемая зарплата для соискателей составляет от 300 до 400 тысяч рублей. На втором месте располагается менеджер по продажам с заработной платой, начиная от 250 тысяч рублей. Третье место занимает токарь, которому обещают платить 220 тысяч рублей. В конце списка находится врач-гастроэнтеролог, получающий ежемесячно не менее 200 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге ситуация немного отличается. В этом городе особенно востребованы руководители проектов, которым предлагается зарплата в размере 300 тысяч рублей. У машиниста автокрана и менеджера по продажам ставка одинаковая — от 160 тысяч рублей в месяц.

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