Суд отменил избрание чиновников в совет омского Союза строителей

Решение майского собрания противоречит еще и требованиям федерального закона «О саморегулируемых организациях», согласно которому как минимум каждый третий член коллегиального органа управления должен быть независим. В новом Совете таких членов всего двое из семи (Александр Сасин и Алексей Певнев). Еще трое являются чиновниками облправительства (это глава минэнерго Владимир Шнипко, глава минстроя Александр Рашко и замдиректора Госэкспертизы Вадим Козловский), а их можно было избирать только при наличии разрешения губернатора. Ко времени собрания такие разрешения представлены не были.