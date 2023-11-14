Суд отменил избрание чиновников в совет омского Союза строителей

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Арбитражный суд Омской области принял решение по иску нескольких строительных компаний («Домостроительного комбината-3», «Управления механизации-4», «Русвентпрома» и «Группы компаний „Русвентпром“») к Союзу строителей Омской области и его исполнительному директору Андрею Короткову. Истцы оспорили результаты одного из собраний ССОО, которое прошло в мае текущего года. Тогда был переизбран совет Союза строителей, причем его состав сократился с 16 человек до 7, и большинство (4 места) получили чиновники. Несколько компаний подало иск в суд, требуя признать почти все принятые решения недействительными.
Сегодня выяснилось, что арбитраж пошел навстречу истца.
— Указанное собрание членов СРО было проведено с нарушениями законодательства, а следовательно решения, принятые на нем являются незаконными, — говорится в решении суда.
Далее уточняется, что решения принимались не в тех формулировках, которые были обозначены заранее, а значит, собрание вышло за пределы повестки. Это касается, в частности, избрания новых членов Совета и выборов нового председателя, закончившихся ничем (большинство проголосовало против единственного кандидата).
Кроме того, суд обратил внимание на то, что из 308 участников собрания фактически присутствовали только 76. Остальные 232 были представлены исполнительным директором Андреем Коротковым, который действовал на основании доверенностей.
— Исход голосования по вопросам состава нового Совета и председателя Совета решил
исполнительный директор СРО — Коротков А.В., который воспользовался своим служебным положением и оформил на свое имя доверенности от членов СРО и единолично проголосовал, — уточняется в судебном решении. — Текст доверенности был составлен Коротковым А.В. без согласования с Советом СРО и разослан членам СРО с предложением оформления доверенности на его имя. В соответствии с вышеизложенным имеется конфликт интересов исполнительного директора, вызванный его заинтересованностью как работника СРО в исходе голосования, а следовательно он голосовал в своих интересах…
Председатель сформированной на собрании счетной комиссии, который участвовал в судебном процессе в качестве свидетеля, рассказал, что доверенности, полученные Коротковым, никто не проверял, а 230 бюллетеней по этим доверенностям не выдавались: при подсчете голосов просто прибавлялось число 230. К тому же конкретные инструкции от членов Совета Коротков не получил и голосовал, по его словам, «по собственному усмотрению».
Решение майского собрания противоречит еще и требованиям федерального закона «О саморегулируемых организациях», согласно которому как минимум каждый третий член коллегиального органа управления должен быть независим. В новом Совете таких членов всего двое из семи (Александр Сасин и Алексей Певнев). Еще трое являются чиновниками облправительства (это глава минэнерго Владимир Шнипко, глава минстроя Александр Рашко и замдиректора Госэкспертизы Вадим Козловский), а их можно было избирать только при наличии разрешения губернатора. Ко времени собрания такие разрешения представлены не были.
— Таким образом, — констатирует судья, — видно явное несоответствие принципам саморегулирования, предусматривающим самостоятельную и инициативную деятельность, которая осуществляется субъектами предпринимательской или профессиональной деятельности и не предусматривает руководства саморегулируемой организацией государственными органами, практически большинство основных застройщиков оказались отстранены от управления деятельностью СРО, а избранный состав Совета не может представлять интересы членов СРО, что в свою очередь нарушает права и интересы соистцов.
В итоге суд удовлетворил иск в полном объеме. Теперь Союзу строителей Омской области предстоит снова выбирать Совет и председателя.