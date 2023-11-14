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Сторож пасеки едва не погиб от нападения тигра под Владивостоком

14 ноября 2023, 06:47
В окрестностях села Хвищанка, что находится в Кировском районе, сторож пасеки чуть не погиб от нападения тигра. В данный момент идут поиски опасного хищника.

Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. Инцидент произошел вечером 13 ноября в 12 километрах от населенного пункта. Мужчина брал воду из ручья, когда на него набросился тигр. Крики услышал владелец пасеки, который живет неподалеку, пишет ФедералПресс.

«Он выскочил из дома и увидел, как тигр нападает на человека. Сразу же сторож взял ружье и начал стрелять в воздух», — уточнили в правительстве.

Тем не менее, хищник не реагировал и двинулся в сторону стреляющего. Тогда мужчина произвел еще два выстрела, и тигр испугался и убежал в лес.

Отмечается, что пострадавшего доставили в центральную районную больницу в состоянии средней тяжести. У сторожа 1962 года рождения множество укушенных ран на ногах, шее и лице. Его жизни ничего не угрожает.

На место сопровождаемые полицейскими выехали работники охотнадзора, а также представители департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира. Дикое животное пока не найдено. Существует версия, что тигр был ранен до инцидента.

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