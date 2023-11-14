Советы по подготовке квартиры к холодам

Если вы обнаружили небольшие проблемы, их можно исправить самостоятельно или пригласить специалиста для быстрого решения. Однако есть проблемы, которые могут потребовать более серьезного вмешательства. Например, утепление потолка, стен или пола может понадобиться специалистам. Также важно обратить внимание на состояние крыши, особенно для жильцов последнего этажа, и утеплить пол для жильцов первого этажа. Не забывайте про ванную и кухню — если возникнут проблемы, ремонт в холодное время года может оказаться невозможным. Также не рекомендуется перекрывать воду в заморозки, чтобы избежать проблем с системой во всем доме.