Школьницу пытались изнасиловать на концерте в Москве

Инцидент случился в рамках концерта, посвященного дню рождения торгового центра, на котором выступили различные артисты, включая Анну Седакову, Zivert, «Блестящие», «На-На» и других. По словам девочки, когда Костюшкин вышел на сцену, неизвестный подкрался к ней и силой удержал у металлического ограждения, пытаясь залезть под ее юбку. Девочка не смогла увидеть его лицо, однако запомнила многоцветную куртку нападавшего. Ей удалось освободиться и выбраться из толпы, после чего она связалась с матерью, которая отвезла ее в полицию для подачи заявления.