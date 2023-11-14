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Школьницу пытались изнасиловать на концерте в Москве

14 ноября 2023, 11:55
По информации, опубликованной в Telegram-канале Mash, 12-летняя девочка рассказала о произошедшей попытке изнасилования во время выступления Стаса Костюшкина в ТРЦ «Европейский» в Москве, пишет Pravda.Ru.

Инцидент случился в рамках концерта, посвященного дню рождения торгового центра, на котором выступили различные артисты, включая Анну Седакову, Zivert, «Блестящие», «На-На» и других. По словам девочки, когда Костюшкин вышел на сцену, неизвестный подкрался к ней и силой удержал у металлического ограждения, пытаясь залезть под ее юбку. Девочка не смогла увидеть его лицо, однако запомнила многоцветную куртку нападавшего. Ей удалось освободиться и выбраться из толпы, после чего она связалась с матерью, которая отвезла ее в полицию для подачи заявления.

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