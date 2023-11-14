Школьник тяжело пострадал в результате ДТП возле остановки в Перми

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Один из авторов видео выразил свое беспокойство: «Маленького мальчика сбили. Как такое могло случиться?»
На видео видно, что школьник лежит неподвижно, рядом с ним разбросаны его ботинки. На месте происшествия работают медицинская бригада и сотрудники Госавтоинспекции.
Журналисты из «ФедералПресс» обратились с запросами в краевое министерство здравоохранения и ГИБДД. К моменту публикации данного текста ответов еще не поступило.