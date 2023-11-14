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Published Сегодня, 06:43

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Школьник тяжело пострадал в результате ДТП возле остановки в Перми

14 ноября 2023, 06:43
Сегодня утром произошло ДТП возле остановки Подлесная на улице Юрша в Перми. Социальные сети заполнились видеозаписями с места аварии.

Один из авторов видео выразил свое беспокойство: «Маленького мальчика сбили. Как такое могло случиться?»

На видео видно, что школьник лежит неподвижно, рядом с ним разбросаны его ботинки. На месте происшествия работают медицинская бригада и сотрудники Госавтоинспекции.

Журналисты из «ФедералПресс» обратились с запросами в краевое министерство здравоохранения и ГИБДД. К моменту публикации данного текста ответов еще не поступило.

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