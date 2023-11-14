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Россияне стали чаще покупать туры в экзотические страны

14 ноября 2023, 12:36
В текущем году российские путешественники проявили большой интерес к экзотическим странам, включая Таиланд, Венесуэлу и Кубу.

По данным туристических компаний, количество приобретаемых туров в Таиланд увеличилось в 3,5 раза, а на Кубу — даже в 7 раз. Это можно объяснить, прежде всего, увеличением числа прямых рейсов в эти направления и доступностью авиаперевозок, сообщают «Известия».

Туроператоры расширили не только количество рейсов в Таиланд, но и число городов России, из которых они осуществляются. Кроме того, с 1 ноября российским туристам стало доступно безвизовое пребывание в стране на 90 дней, а не на 30, что делает Таиланд еще более привлекательным для тех, кто хочет провести там долгое время отпуска. Также активно развиваются чартерные рейсы в популярные курорты Таиланда, такие как Пхукет и Паттайя, пишет ИА RuNews24.ru.

Венесуэла также привлекла внимание российских туристов, согласно данным Tez Tour. Спрос на поездки в эту страну вырос в 3,5 раза с конца 2021 года, когда появились первые туры. Аналогичный рост наблюдается и на других экзотических направлениях, таких как ОАЭ, Мальдивы, Бахрейн, Катар, Танзания, Иран и Сингапур.

Повышенный интерес к этим странам связывается с ограничением авиасообщения России с некоторыми другими государствами. Прямые рейсы стали решающим фактором при выборе направления, и даже высокая стоимость авиабилетов на новые маршруты не является преградой для туристов.

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