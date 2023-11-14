Россияне стали чаще покупать туры в экзотические страны

Туроператоры расширили не только количество рейсов в Таиланд, но и число городов России, из которых они осуществляются. Кроме того, с 1 ноября российским туристам стало доступно безвизовое пребывание в стране на 90 дней, а не на 30, что делает Таиланд еще более привлекательным для тех, кто хочет провести там долгое время отпуска. Также активно развиваются чартерные рейсы в популярные курорты Таиланда, такие как Пхукет и Паттайя, пишет ИА RuNews24.ru.