Россиян предупредили о последствиях неуплаты налога на имущество до 1 декабря

Один финансовый эксперт, Алексей Лоссан, обратился к россиянам с предупреждением о последствиях неуплаты налога на имущество до 1 декабря. Он объяснил, что все граждане России, у которых есть недвижимость, обязаны платить налог на нее каждый год.