Россиян предупредили о последствиях неуплаты налога на имущество до 1 декабря

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Этот налог является местным и поступает в региональную казну. Размер налога определяется местным подразделением ФНС, пишет RT.
Эксперт указал, что налог нужно платить за различные виды имущества, такие как жилые дома, квартиры, комнаты, гаражи, машиноместа, объекты незавершенного строительства, здания и другие сооружения.
Лоссан также напомнил, что все строения на территории СНТ считаются жилыми домами, а жители многоквартирных домов не обязаны платить налог на общее имущество.
Размер налога рассчитывается на основе кадастровой стоимости имущества, а ставку устанавливают местные власти. Для квартир, жилых домов, гаражей и машиномест ставка налога не может превышать 0,1%. Для имущества с кадастровой стоимостью свыше 300 млн рублей применяется ставка в 2%. Другое имущество облагается налогом по ставке 0,5%.
Эксперт также подчеркнул, что налог на имущество необходимо уплатить до 1 декабря.