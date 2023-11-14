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Ребенок терял сознание. Омские полицейские помогли доставить младенца в больницу

14 ноября 2023, 07:22
Фото: 1MI
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В Омске полицейские помогли отвезти младенца с травмой головы в больницу

Семья направлялась из села Троицкого в детскую больницу на улице Магистральной. Родители малыша попросили полицейских о помощи, так как не могли проехать самостоятельно из-за пробок.

Накануне вечером, 13 ноября, на улице Конева к сотрудникам ДПС обратился водитель автомобиля Toyota. Мужчина сообщил, что в салоне машины находится маленький ребенок, которому нужна помощь. Восьмимесячный мальчик упал дома с дивана и сильно ударился головой, по дороге терял сознание.

Семья направлялась из села Троицкого в детскую больницу на улице Магистральной. Родители малыша попросили полицейских о помощи, так как не могли проехать самостоятельно из-за пробок, образовавшихся вечером на улицах Омска.

Инспекторы пересадили мать с ребенком в служебную машину и, включив спецсигнал, отвезли мальчика в медучреждение.

Ребенок в настоящее время чувствует себя хорошо. Родители мальчика выразили полицейским благодарность за оказанную помощь.

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