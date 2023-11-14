Ребенок терял сознание. Омские полицейские помогли доставить младенца в больницу

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Накануне вечером, 13 ноября, на улице Конева к сотрудникам ДПС обратился водитель автомобиля Toyota. Мужчина сообщил, что в салоне машины находится маленький ребенок, которому нужна помощь. Восьмимесячный мальчик упал дома с дивана и сильно ударился головой, по дороге терял сознание.
Семья направлялась из села Троицкого в детскую больницу на улице Магистральной. Родители малыша попросили полицейских о помощи, так как не могли проехать самостоятельно из-за пробок, образовавшихся вечером на улицах Омска.
Инспекторы пересадили мать с ребенком в служебную машину и, включив спецсигнал, отвезли мальчика в медучреждение.
Ребенок в настоящее время чувствует себя хорошо. Родители мальчика выразили полицейским благодарность за оказанную помощь.