Разбирается полиция. В Омске вандалы облили краской скульптуру адмирала Колчака

Скульптура, посвященная адмиралу Александру Колчаку, появилась в Омске в 2012 году. Установить памятник решили владельцы одноименного ресторана, возле которого его и поставили. Добавим, что мнения о Колчаке есть самые разные. Кто-то считает важным исследователем, кто-то — революционным деятелем, а кто-то попросту убийцей и тираном.