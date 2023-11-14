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Posted Сегодня, 07:33

Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

иллюстрация

Разбирается полиция. В Омске вандалы облили краской скульптуру адмирала Колчака

14 ноября 2023, 07:33
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске вандалы облили краской скульптуру адмирала Колчака

Правоохранительные органы выяснят, кто мог испортить памятник рядом с рестораном в центре города.

В паблике «Типичный Омск» появилась информация от горожан о новой выходке вандалов. На этот раз их внимание привлек памятник Колчаку, который расположен на пересечении улиц Ильинская и Броз Тито.

На представленных фотографиях видно, что неизвестные постарались, чтобы обезобразить скульптуру. Ее саму облили оранжевой краской, а сбоку оставили невнятное граффити, похожее на слово «Палач».

Фото: «Типичный Омск»

Как сообщили Городу55 в пресс-службе регионального УМВД, в полицию сообщений об этом инциденте еще не поступало. После данного запроса правоохранители зарегистрировали случай. Полицейские будут разбираться в ситуации.

Скульптура, посвященная адмиралу Александру Колчаку, появилась в Омске в 2012 году. Установить памятник решили владельцы одноименного ресторана, возле которого его и поставили. Добавим, что мнения о Колчаке есть самые разные. Кто-то считает важным исследователем, кто-то — революционным деятелем, а кто-то попросту убийцей и тираном.

Ранее известный спортивный комментатор Владимир Гомельский заявил, что скульптура не похожа на историческую личность, а выполнена на основе внешности актера Константина Хабенского, который сыграл в фильме «Адмиралъ» Колчака.

С лицом Хабенского. Известный комментатор удивился памятнику Колчаку в Омске
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#Общество#Происшествия#Город#Омск#Омская область#Памятник#Вандализм#Новости#Вандалы#Алина Ясинская
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