Разбирается полиция. В Омске вандалы облили краской скульптуру адмирала Колчака

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
В паблике «Типичный Омск» появилась информация от горожан о новой выходке вандалов. На этот раз их внимание привлек памятник Колчаку, который расположен на пересечении улиц Ильинская и Броз Тито.
На представленных фотографиях видно, что неизвестные постарались, чтобы обезобразить скульптуру. Ее саму облили оранжевой краской, а сбоку оставили невнятное граффити, похожее на слово «Палач».
Как сообщили Городу55 в пресс-службе регионального УМВД, в полицию сообщений об этом инциденте еще не поступало. После данного запроса правоохранители зарегистрировали случай. Полицейские будут разбираться в ситуации.
Скульптура, посвященная адмиралу Александру Колчаку, появилась в Омске в 2012 году. Установить памятник решили владельцы одноименного ресторана, возле которого его и поставили. Добавим, что мнения о Колчаке есть самые разные. Кто-то считает важным исследователем, кто-то — революционным деятелем, а кто-то попросту убийцей и тираном.
Ранее известный спортивный комментатор Владимир Гомельский заявил, что скульптура не похожа на историческую личность, а выполнена на основе внешности актера Константина Хабенского, который сыграл в фильме «Адмиралъ» Колчака.