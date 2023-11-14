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Published Сегодня, 17:46

Modified Сегодня, 17:51

Updated Сегодня, 17:51

Промокли ноги: что делать

14 ноября 2023, 17:46
Во время межсезонья, например, осенью, существует большая вероятность промочить ноги. Погода становится холоднее, выпадает дождь, образуя глубокие лужи и грязь.

Конечно, можно носить резиновые сапоги, чтобы не промочить ноги. Однако такую обувь не рекомендуется носить каждый день, так как это может вызвать грибковые инфекции, а также она не подходит для работы. Что же делать, если ноги уже промокли и замерзли?

Прежде всего, если вы промокли ноги, нужно поменять обувь на сухую, пишет Общественная служба новостей. Однако это не всегда возможно, поэтому снимите мокрую обувь и поставьте ее возле тепла — рядом с обогревателем или батареей. Это поможет высушить обувь и согреть ваши ноги.

Если вы находитесь на работе, хорошенько разотрите ступни руками или шерстяной тряпочкой. Массаж вращательными движениями по часовой стрелке поможет улучшить кровообращение в нижних конечностях. Если вы дома, натрите стопы согревающей мазью, спиртом или коньяком. После этого наденьте теплые носки, чтобы хорошо согреть ноги.

Горячая ванночка для ног также может помочь в этой ситуации. Добавьте в воду морскую соль или горчицу. Если вы на работе, подержите руки под струей горячей воды в течение 15-20 минут. Это позволит активизировать точки на ладонях, ответственные за защиту организма. Не забудьте выпить чашку горячего травяного чая или чая с имбирем, чтобы ускорить обменные процессы и быстрее согреться.

Когда вернетесь домой, обязательно примите согревающую ванну с добавлением морской соли и отваров трав. Например, можно приготовить отвар из ромашки, шалфея, мяты и крапивы. Залейте литр воды и прокипятите на медленном огне около 40 минут. После принятия ванны наденьте теплую одежду и укройтесь пледом. Перед сном можно выпить грог или глинтвейн, чтобы предотвратить насморк, кашель или простуду.

Если ноги замерзли, важно согреть их постепенно. Теплая ванна комфортной температуры поможет в этом. Добавьте в воду имбирь, который активизирует капилляры и обмен веществ. Если вы находитесь вне дома, просто подержите руки под струей горячей воды — тепло перейдет на ноги.

Также не забывайте растирать ступни руками или шерстяной тряпочкой вращательными движениями по часовой стрелке. Если есть возможность, используйте согревающую мазь и наденьте теплые носки.

Важно помнить, что алкоголь не является хорошим способом быстрого согрева. Лучше всего выпить горячий травяной чай с лимоном и имбирем.

Когда вы вернетесь домой и больше не планируете выходить, примите горячую ванну с морской солью и эфирными маслами. Они обладают противовоспалительным, антисептическим и укрепляющим действием. После ванны наденьте теплую одежду и укройтесь пледом. Отдохните и наслаждайтесь отдыхом после проделанной процедуры.

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