Промокли ноги: что делать

Конечно, можно носить резиновые сапоги, чтобы не промочить ноги. Однако такую обувь не рекомендуется носить каждый день, так как это может вызвать грибковые инфекции, а также она не подходит для работы. Что же делать, если ноги уже промокли и замерзли?