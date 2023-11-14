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Published Сегодня, 10:26

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Премия или конфеты? Что омские работодатели предпочитают дарить сотрудникам

14 ноября 2023, 10:26
Фото: 1MI
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Стало известно, что омские работодатели чаще всего дарят сотрудникам

Традиция денежных вознаграждений для работников существует в 95% региональных компаний.

Опрос омских работодателей провели аналитики SOKOLOV и исследовательского центра Зарплаты.ру.

Так, самым популярным подарком для сотрудников оказалась повышенная премия, такой ответ назвали 90% работодателей. 60% опрошенных считают оптимальным вознаграждение в размере до 10 тысяч рублей. 35% компаний готовы дарить сотрудникам премию в размере от 10 до 20 тысяч рублей, а 5% — свыше 20 тысяч рублей.

Отмечается. что традиция вознаграждать сотрудников за успехи существует в 95% омских компаний. Чаще всего руководители радуют подчиненных на день рождения, по случаю государственных праздников, за перевыполнение месячного или квартального плана 55%, на свадьбу и рождение ребенка, в некоторых случаях и за выслугу лет, например, работу на протяжении 5-10 лет в компании.

Помимо премий, среди популярных подарков оказались цветы и конфеты, корпоративные скидки на товары и услуги компании, ежедневники, рюкзаки с символикой компании, а также наушники, телефоны и другие гаджеты.

Самые популярные подарки от работодателей Омска:

  • премия — 90%
  • цветы и конфеты — 58%
  • корпоративные скидки на товары компании — 26%
  • корпоративные скидки на услуги партнеров — 21%
  • ежедневники и бумажная продукция — 16%
  • гаджеты: наушники, телефоны, пауэрбенки и т. д. — 16%
  • украшения (запонки, броши, серьги и т. д.) — 5%
  • расширенный ДМС или страховка с 50% покрытия — 5%
  • мотивирующие книги — 5%
  • сертификаты в магазины — 5%
  • доля в бизнесе компании — 1%

По мнению 53% опрошенных, подарки мотивируют работать лучше и улучшает отношения сотрудников. Еще 61% респондентов считают, что работодатель обязан изредка выделять достижения сотрудников, чтобы мотивировать их вкладываться больше в дело.

Однако более половины работодателей признались, что их сотрудники мечтают о других подарках. Самым желанным вознаграждением оказался оплачиваемый дополнительный отпуск или командировка в интересное место.

#Омск#Омская область#Премия#Деньги#Новости#Премии#Компания#Анастасия Баянова#Компании#Вознаграждение
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