Премия или конфеты? Что омские работодатели предпочитают дарить сотрудникам

Отмечается. что традиция вознаграждать сотрудников за успехи существует в 95% омских компаний. Чаще всего руководители радуют подчиненных на день рождения, по случаю государственных праздников, за перевыполнение месячного или квартального плана 55%, на свадьбу и рождение ребенка, в некоторых случаях и за выслугу лет, например, работу на протяжении 5-10 лет в компании.