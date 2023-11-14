Премия или конфеты? Что омские работодатели предпочитают дарить сотрудникам

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Опрос омских работодателей провели аналитики SOKOLOV и исследовательского центра Зарплаты.ру.
Так, самым популярным подарком для сотрудников оказалась повышенная премия, такой ответ назвали 90% работодателей. 60% опрошенных считают оптимальным вознаграждение в размере до 10 тысяч рублей. 35% компаний готовы дарить сотрудникам премию в размере от 10 до 20 тысяч рублей, а 5% — свыше 20 тысяч рублей.
Отмечается. что традиция вознаграждать сотрудников за успехи существует в 95% омских компаний. Чаще всего руководители радуют подчиненных на день рождения, по случаю государственных праздников, за перевыполнение месячного или квартального плана 55%, на свадьбу и рождение ребенка, в некоторых случаях и за выслугу лет, например, работу на протяжении 5-10 лет в компании.
Помимо премий, среди популярных подарков оказались цветы и конфеты, корпоративные скидки на товары и услуги компании, ежедневники, рюкзаки с символикой компании, а также наушники, телефоны и другие гаджеты.
Самые популярные подарки от работодателей Омска:
По мнению 53% опрошенных, подарки мотивируют работать лучше и улучшает отношения сотрудников. Еще 61% респондентов считают, что работодатель обязан изредка выделять достижения сотрудников, чтобы мотивировать их вкладываться больше в дело.
Однако более половины работодателей признались, что их сотрудники мечтают о других подарках. Самым желанным вознаграждением оказался оплачиваемый дополнительный отпуск или командировка в интересное место.