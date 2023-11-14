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Published Сегодня, 05:26

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Updated Сегодня, 05:27

Правительство России поддержало законопроект о штрафах для электросамокатчиков

14 ноября 2023, 05:26
Представители правительства России одобрили законопроект, который регулирует использование электросамокатов, велосипедов и других средств индивидуальной мобильности.

Согласно заявлению сенатора Артёма Шейкина, правительство поддерживает данный законопроект, разработанный им и его коллегами, пишет RT.

В рамках этого законопроекта предлагается вводить штрафные санкции для тех, кто управляет электросамокатами, велосипедами и другими средствами индивидуальной мобильности в состоянии алкогольного опьянения, превышает скоростной режим или ездит вдвоем.

Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, ранее выразил свое мнение о необходимости введения регистрационных номеров для владельцев электросамокатов. Такой подход позволит контролировать соблюдение правил дорожного движения и бороться с нарушениями.

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