Правительство России поддержало законопроект о штрафах для электросамокатчиков

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Согласно заявлению сенатора Артёма Шейкина, правительство поддерживает данный законопроект, разработанный им и его коллегами, пишет RT.
В рамках этого законопроекта предлагается вводить штрафные санкции для тех, кто управляет электросамокатами, велосипедами и другими средствами индивидуальной мобильности в состоянии алкогольного опьянения, превышает скоростной режим или ездит вдвоем.
Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза, ранее выразил свое мнение о необходимости введения регистрационных номеров для владельцев электросамокатов. Такой подход позволит контролировать соблюдение правил дорожного движения и бороться с нарушениями.