Польза рыбы для здоровья детского организма

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Она также уменьшает риск развития астмы и ожирения, способствует нормальному росту и развитию, улучшает кровообращение и повышает иммунитет. Главное преимущество рыбы — это ее содержание легкоусвояемого белка, необходимого для растущего организма.
Однако у некоторых детей может быть аллергическая реакция на рыбу, пишет Общественная служба новостей. Поэтому при введении рыбы в рацион ребенка необходимо начинать с маленьких порций, чтобы следить за реакцией организма. Несмотря на возможность аллергии, рыбу все равно рекомендуется вводить в рацион ребенка до года, так как это снижает вероятность развития астмы и аллергии.
Выбор свежей и качественной рыбы может быть сложным, но именно такая рыба рекомендуется для детей. Родители также должны очищать рыбную мякоть от костей, чтобы избежать проблем.
Для питания ребенка лучше выбирать морскую рыбу, так как она содержит меньше костей и является экологически чистой. В первый год жизни детям рекомендуется давать белую рыбу, а после года можно вводить красные сорта. Детский организм легче переваривает маложирную рыбу. Свежая рыба предпочтительна, но можно использовать и свежемороженую, правильно размораживая ее.
Подходящие сорта рыбы для детского питания — минтай, треска, хек, окунь, судак, кета, горбуша, семга, форель, скумбрия, лосось, сардина и атлантическая сельдь. Важно правильно давать рыбу ребенку — дважды в неделю, порция не больше кулачка ребенка, исключать определенные виды рыбы из рациона.
Многие дети не любят есть рыбу из-за ее специфического вкуса. Для того чтобы привить ребенку любовь к рыбе, можно предлагать ее в различных формах и экспериментировать с подачей блюд. Иногда помогает приготовление блюда с ребенком, так как это — очень увлекательный процесс.