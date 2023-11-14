Польза рыбы для здоровья детского организма

Однако у некоторых детей может быть аллергическая реакция на рыбу, пишет Общественная служба новостей. Поэтому при введении рыбы в рацион ребенка необходимо начинать с маленьких порций, чтобы следить за реакцией организма. Несмотря на возможность аллергии, рыбу все равно рекомендуется вводить в рацион ребенка до года, так как это снижает вероятность развития астмы и аллергии.