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Updated Сегодня, 06:04

иллюстрация

Полетит бесплатно. В омском аэропорту зарегистрировали полуторамиллионного пассажира

14 ноября 2023, 06:02
Фото: Город55
иллюстрация

В омском аэропорту полуторамиллионный пассажир получил сертификаты на перелет

Счастливчиком, получившим возможность бесплатной поездки, стал житель Омска.

Вчера, 13 ноября, в омском аэропорту зарегистрировали полуторамиллионного пассажира с начала 2023 года. Им стал омич Сергей Попов, который летел из Омска в Сочи. Этот рейс организовали авиакомпании «Северный ветер» и «Икар».

Как рассказали в пресс-службе омского аэропорта, пассажиру вручили сертификат на перелет в обе стороны, куда будет запланирована поездка. Он предназначен для двух персон. У Сергея также есть возможность получить разовое обслуживание в бизнес-зале (для трех пассажиров) и сувенирную продукцию от аэропорта.

Омич рассказал, что поехал в Сочи по рабочим вопросам. По его словам, он часто летает, поэтому сертификаты ему будут актуальны. К слову, полуторамиллионный пассажир в местном аэровокзале был зарегистрирован на месяц раньше, чем в прошлом. Директор аэропорта Олег Селиверстов рассказал, что это связано с добавлением различных направлений, частотой региональных перевозок и вводимыми субсидируемыми рейсами.

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#Транспорт#Омск#Омская область#Аэропорт#Пассажиры#Новости#Авиакомпании#Авиарейсы#Омский аэропорт#Алина Ясинская
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