Полетит бесплатно. В омском аэропорту зарегистрировали полуторамиллионного пассажира

Омич рассказал, что поехал в Сочи по рабочим вопросам. По его словам, он часто летает, поэтому сертификаты ему будут актуальны. К слову, полуторамиллионный пассажир в местном аэровокзале был зарегистрирован на месяц раньше, чем в прошлом. Директор аэропорта Олег Селиверстов рассказал, что это связано с добавлением различных направлений, частотой региональных перевозок и вводимыми субсидируемыми рейсами.