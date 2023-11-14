Полетит бесплатно. В омском аэропорту зарегистрировали полуторамиллионного пассажира

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
Вчера, 13 ноября, в омском аэропорту зарегистрировали полуторамиллионного пассажира с начала 2023 года. Им стал омич Сергей Попов, который летел из Омска в Сочи. Этот рейс организовали авиакомпании «Северный ветер» и «Икар».
Как рассказали в пресс-службе омского аэропорта, пассажиру вручили сертификат на перелет в обе стороны, куда будет запланирована поездка. Он предназначен для двух персон. У Сергея также есть возможность получить разовое обслуживание в бизнес-зале (для трех пассажиров) и сувенирную продукцию от аэропорта.
Омич рассказал, что поехал в Сочи по рабочим вопросам. По его словам, он часто летает, поэтому сертификаты ему будут актуальны. К слову, полуторамиллионный пассажир в местном аэровокзале был зарегистрирован на месяц раньше, чем в прошлом. Директор аэропорта Олег Селиверстов рассказал, что это связано с добавлением различных направлений, частотой региональных перевозок и вводимыми субсидируемыми рейсами.