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Подростки из Новосибирска обвинены в убийстве прохожего

14 ноября 2023, 06:54
Сыщики города Сибирского обвинили троих подростков в серьезном преступлении. Один из них только еще не достиг 14-летнего возраста. Об этом сообщили в информационном отделе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по региону.

«Двум подросткам в возрасте 14 и 17 лет предъявлено обвинение в нескольких преступлениях, а одному из соучастников убийства нет еще 14 лет», — рассказали в пресс-службе, пишет ФедералПресс.

В ведомстве рассказали, что на прошлой неделе, 8 ноября, двое детей жестоко избили прохожего. В результате полученных травм мужчина скончался на месте. В следственном управлении заявили, что преступление было совершено по заранее договоренности. Позже к подросткам присоединился 17-летний парень, и уже все вместе они совершили разбойное нападение на прохожего. К счастью, на этот раз жертва имела удачу, подростки только пригрозили ножом, чтобы похитить имущество прохожего. Личности подростков были установлены достаточно оперативно. Все трое уже задержаны.

«На данный момент, 14-летнему и 17-летнему обвиняемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Их соучастнику, который еще не достиг 14 лет, будет отправлен в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей», — уточнили в пресс-службе.

Причину, по которой подростки совершили преступление, в следственном управлении пока не уточняют.

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