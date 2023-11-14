Подростки из Новосибирска обвинены в убийстве прохожего

В ведомстве рассказали, что на прошлой неделе, 8 ноября, двое детей жестоко избили прохожего. В результате полученных травм мужчина скончался на месте. В следственном управлении заявили, что преступление было совершено по заранее договоренности. Позже к подросткам присоединился 17-летний парень, и уже все вместе они совершили разбойное нападение на прохожего. К счастью, на этот раз жертва имела удачу, подростки только пригрозили ножом, чтобы похитить имущество прохожего. Личности подростков были установлены достаточно оперативно. Все трое уже задержаны.