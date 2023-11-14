Подготовка кондиционера к зимнему сезону

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
В случае самостоятельной консервации нужно выполнить несколько простых шагов, чтобы предотвратить появление плесени и неприятных запахов. Сначала очистите фильтр кондиционера от пыли с помощью влажной салфетки, пишет Общественная служба новостей. При наличии режима просушки можно включить его на 30-40 минут или запустить вентиляцию. Затем отключите питание и удалите загрязнения с внешнего блока, а также протрите пыль с внутреннего блока.
Если вы хотите доверить подготовку кондиционера специалистам, они проведут перекачивание фреона в наружный блок, чтобы избежать потерь хладагента. Также будет заблокирован самопроизвольный запуск кондиционера и установлен специальный козырек на внешний блок для защиты от сосулек и льда. По желанию можно также провести чистку оборудования, но лучше делать это весной перед началом сезона.
На рынке представлены модели кондиционеров, которые могут работать при минусовых температурах. Однако, для этого требуется подготовка оборудования, чтобы избежать поломок или снижения производительности. Это связано с тем, что зимой наружная температура гораздо ниже, чем у наружного блока, и теплосъем происходит с большей интенсивностью. Хладагент может сильно охлаждаться, что приводит к замерзанию теплообменника.
Чтобы избежать такой ситуации, можно приобрести низкотемпературный комплект, который защитит теплообменник от промерзания. Важно помнить, что зимой можно использовать сплит-систему только для охлаждения помещения, а не для обогрева. Для обогрева помещений следует приобретать кондиционеры, предназначенные специально для этой цели.