Подготовка кондиционера к зимнему сезону

На рынке представлены модели кондиционеров, которые могут работать при минусовых температурах. Однако, для этого требуется подготовка оборудования, чтобы избежать поломок или снижения производительности. Это связано с тем, что зимой наружная температура гораздо ниже, чем у наружного блока, и теплосъем происходит с большей интенсивностью. Хладагент может сильно охлаждаться, что приводит к замерзанию теплообменника.