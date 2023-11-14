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Posted 14 ноября 2023, 10:39

Published 14 ноября 2023, 10:39

Modified 14 ноября 2023, 10:43

Updated 14 ноября 2023, 10:43

По инициативе Хоценко в Омске подберут площадку для Центра настольного тенниса

14 ноября 2023, 10:39
Этот вопрос губернатор обсудил с заместителем председателя Госдумы, руководителем Федерации настольного тенниса России Александром Бабаковым.

Встреча руководителя федерации настольного тенниса и главы Омской области прошла в Москве. На ней Виталий Хоценко и Александр Бабаков обсудили вопрос определения постоянного места для тренировок и соревнований по этому виду спорта.

По поручению губернатора решением задачи займется профильное министерство.

«Обсудили создание в Омске современного Центра настольного тенниса. К этому виду спорта у нашей молодежи есть большой интерес, который будем поддерживать и развивать. Центр планируется построить на внебюджетные средства. Поставил задачу региональному Минспорта начать работу по выбору площадки, где будет размещаться новый спортивный объект», — рассказал Хоценко после встречи в Государственной Думе РФ.
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