Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:13

Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

План G7 по отслеживанию российских алмазов разорит добытчиков в Африке

План G7 по отслеживанию российских алмазов разорит добытчиков в Африке

14 ноября 2023, 08:13
Фото: 1MI
План G7 по отслеживанию российских алмазов может нанести ущерб африканским добытчикам и причинить дополнительные расходы, не учитывая их интересы.

Представитель Kimberley Process, Ахмед бин Сулайем, выразил опасения относительно плана G7 по отслеживанию российских алмазов. Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», он считает, что этот план причинит «непоправимый ущерб» африканским добытчикам, так как не учитывает их интересы. Ботсвана, ДР Конго и ЮАР, которые являются крупными африканскими алмазодобывающими странами, не были вовлечены в обсуждение.

По словам Ахмеда бин Сулайема, такой подход позволит Антверпену извлечь выгоду из африканских алмазов, поскольку план предусматривает проверку всех алмазов. Это может нарушить существующие цепочки поставок и привести к дополнительным расходам для всех добытчиков алмазов.

Подпишитесь
Проект «Инопредприниматели»
Вчера, 06:06
Одышка и пневмония. Этой осенью Омскую область накрыла волна опасных вирусов
Сегодня, 09:24
Шок. Второй был не нужен. В Омской области нашли мать, бросившую младенца в лесу
Сегодня, 06:49
8 лет тюрьмы и 22 миллиона штрафа. Омский суд вынес приговор Марине Степановой
Сегодня, 10:08
Премия или конфеты? Что омские работодатели предпочитают дарить сотрудникам
Сегодня, 10:26
Посуточную аренду планируют урегулировать. Что станет с рынком съемного жилья в Омске
Сегодня, 09:57