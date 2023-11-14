План G7 по отслеживанию российских алмазов разорит добытчиков в Африке

Представитель Kimberley Process, Ахмед бин Сулайем, выразил опасения относительно плана G7 по отслеживанию российских алмазов. Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», он считает, что этот план причинит «непоправимый ущерб» африканским добытчикам, так как не учитывает их интересы. Ботсвана, ДР Конго и ЮАР, которые являются крупными африканскими алмазодобывающими странами, не были вовлечены в обсуждение.