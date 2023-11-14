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Омские росгвардейцы задержали мужчину, находившегося в розыске за кражи

14 ноября 2023, 03:38
Фото: 1MI
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Омич попался на мелких кражах, мужчина находился в розыске

Злоумышленник промышлял кражами из магазина. Ранее он уже был судим.

В минувшую субботу, 11 ноября, росгвардейцы задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в краже из магазина в Советском округе Омска. Сотрудников вызвал продавец, воспользовавшись тревожной кнопкой.

Выяснилось, что подозреваемый причастен к серии мелких краж из магазинов, и уже находился в розыске. Мужчина ранее был судим за аналогичные преступления, а также за незаконный оборот наркотиков.

Всего в нынешнем году Росгвадия более 6600 раз выезжала на охраняемые объекты в Омской области. На маршрутах патрулирования сотрудники задержали 62 человека, находившихся в розыске.

Ранее Город55 рассказывал, что омские росгвардейцы спасли школьника, гулявшего по железнодорожным путям.

В Омске росгвардейцы спасли 8-летнего мальчика, гулявшего по железнодорожным путям
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#Происшествия#Кража#Омск#Росгвардия#Задержание#Наркотики#Розыск#Магазин#Административное правонарушение#Евгений Игишев#Торговая сеть
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