Омские росгвардейцы задержали мужчину, находившегося в розыске за кражи

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Published Сегодня, 03:38
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В минувшую субботу, 11 ноября, росгвардейцы задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в краже из магазина в Советском округе Омска. Сотрудников вызвал продавец, воспользовавшись тревожной кнопкой.
Выяснилось, что подозреваемый причастен к серии мелких краж из магазинов, и уже находился в розыске. Мужчина ранее был судим за аналогичные преступления, а также за незаконный оборот наркотиков.
Всего в нынешнем году Росгвадия более 6600 раз выезжала на охраняемые объекты в Омской области. На маршрутах патрулирования сотрудники задержали 62 человека, находившихся в розыске.
Ранее Город55 рассказывал, что омские росгвардейцы спасли школьника, гулявшего по железнодорожным путям.