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Posted Сегодня, 09:24

Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

иллюстрация

Одышка и пневмония. Этой осенью Омскую область накрыла волна опасных вирусов

14 ноября 2023, 09:24
Фото: Город55
иллюстрация

Роспотребнадзор предупредил омичей о росте заболеваемости коронавирусом и ОРВИ

При этом эпидситуация нынешней осенью несколько лучше, чем годом ранее.

В региональном Роспотребнадзоре представили статистику заболеваемости ОРВИ в Омской области. По последним данным ведомства, число больных стало больше на 18,6%, если сравнивать последние две недели.

Вместе с тем ситуация по заболеваемости в аналогичном периоде 2022 года была несколько хуже. Осложнений по ОРВИ было на 21% выше. Сейчас же на территории региона циркулируют вирусы COVID-19 и не гриппозной этиологии.

«Среди находок респираторных вирусов наибольший удельный вес составили риновирусы — 35,76%, вирусы парагриппа — 37,5%, бокавирусы — 14,3% и вирусы новой коронавирусной инфекции 14,35%», — сообщили сотрудники Роспотребнадзора.

Садики при этом не посещают 2,4% детей, а школы — 1,8% ребят. При этом 70% населения в регионе привито от гриппа — 824 тыс человек.

Волна бактерий и вирусов. В Роспотребнадзоре рассказали, чем осенью болеют омичи
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#Коронавирус COVID-19#Здоровье#Омск#Омская область#ОРВИ#Новости#Грипп#Алина Ясинская
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