Одышка и пневмония. Этой осенью Омскую область накрыла волна опасных вирусов

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
В региональном Роспотребнадзоре представили статистику заболеваемости ОРВИ в Омской области. По последним данным ведомства, число больных стало больше на 18,6%, если сравнивать последние две недели.
Вместе с тем ситуация по заболеваемости в аналогичном периоде 2022 года была несколько хуже. Осложнений по ОРВИ было на 21% выше. Сейчас же на территории региона циркулируют вирусы COVID-19 и не гриппозной этиологии.
«Среди находок респираторных вирусов наибольший удельный вес составили риновирусы — 35,76%, вирусы парагриппа — 37,5%, бокавирусы — 14,3% и вирусы новой коронавирусной инфекции 14,35%», — сообщили сотрудники Роспотребнадзора.
Садики при этом не посещают 2,4% детей, а школы — 1,8% ребят. При этом 70% населения в регионе привито от гриппа — 824 тыс человек.