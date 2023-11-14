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Published Сегодня, 12:32

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Updated Сегодня, 12:34

Непроизвольное кусание губ может привести к раку, предупреждает невролог

14 ноября 2023, 12:32
Невролог Екатерина Демьяновская предупредила, что случайное кусание губ и щек может привести к заражению и развитию раковых заболеваний, пишет Pravda.Ru.

Эта привычка относится к навязчивым расстройствам, когда человек сам наносит себе повреждения, такие как выдергивание волос, царапину, щипание кожи и покусывание губ.

Демьяновская подчеркнула, что частая и продолжительная травма слизистых оболочек может вызвать предраковые состояния, например, лейкоплакию, а также рак. Лейкоплакия проявляется появлением белых утолщений на внутренней поверхности щек, губ, языка, десен и неба. Структуры эпителия, характерные для лейкоплакии, могут претерпевать злокачественные изменения.

Специалист рекомендует не игнорировать такие привычки и сначала обратиться к стоматологу, а потом, при необходимости, к неврологу или психиатру для выявления неврологических или психических расстройств и разработки плана лечения.

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