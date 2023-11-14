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иллюстрация

Неинтересно. В Омске перевозчики отказались обслуживать маршруты № 20, № 59 и № 64

14 ноября 2023, 11:02
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске перевозчики отказались обслуживать маршруты № 20, № 59 и № 64

На этих маршрутах действуют регулируемые тарифы.

Стали известны итоги торгов, которые проводила администрация Омска по поиску перевозчиков на несколько городских маршрутов. Они должны были работать по регулируемым тарифам.

Три организованных аукциона признали несостоявшимся, так как на них не поступило ни одной заявки. Была попытка найти перевозчиков на 2024 год для маршрутов № 20, № 59 и № 64.

Мэрия была готова платить до 101,1 тыс рублей за организацию перевозок от ОНПЗ до остановки «Гашека» (маршрут № 20). За обслуживание маршрута № 59 (пос. Биофабрика → Омский нефтеперерабатывающий завод) предлагалось платить 82,4 тыс рублей, за работу на маршруте № 64 (Дергачева → пос. Дальний) — 75,2 тыс рублей.

Пока что всеми тремя маршрутами занимается ООО «Альянс». Директором и учредителем компании является Михаил Медведев.

Прибавление к зиме. В Омске на маршрут № 69 пустят дополнительные автобусы
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#Транспорт#Омск#Омская область#Перевозчики#Аукцион#Торги#Новости#Маршрут#Алина Ясинская
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