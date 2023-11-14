На Сахалине пройдет проектно-образовательный интенсив по БПЛА летом 2024 года

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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Updated Сегодня, 07:46
Проектно-образовательный интенсив пройдет в формате «Архипелаг 2024». Вместе с главой островного региона документ о сотрудничестве подписал спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, генеральный директор АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» Дмитрий Песков.
«Архипелаг 2024» — это федеральный проект, в раках которого организовали совместную образовательно-практическую работу представителей технологических стартапов, научных учреждений, вузов, бизнеса и органов власти. Участники инициативы демонстрируют свои идеи, проекты, разработки и решения, обмениваются опытом, а также ищут инвесторов и партнеров по бизнесу. В мероприятии примут участие правительство Сахалинской области, «Платформа Национальной технологической инициативы», «Университет 2035» и Фонд поддержки проектов НТИ. Темами «Архипелага 2024» станут развитие авиационных и морских беспилотников, рынка беспилотных авиационных систем (БАС), управление регионом на основе искусственного интеллекта и новая энергетика на базе водородных технологий.
«Президент Владимир Путин считает, что производство БПЛА — важнейшее и очень перспективное направление деятельности в России. Оно поднимает конкурентоспособность экономики. Мы на Сахалине наладили выпуск воздушных дронов разных моделей. Они хорошо себя зарекомендовали. Одни поставляем военным, другие — в школы региона, чтобы наши дети учились собирать дроны и управлять ими. Можем создавать подводные аппараты, чтобы использовать их, например, при обследовании портовых сооружений, морских платформ. Уверен, у Сахалина есть потенциал, чтобы стать площадкой для разработки и производства высокотехнологичного оборудования в интересах развития страны. Важно, что участие в интенсиве примут и сахалинские представители стартапов. Для них это мероприятие станет началом успешной реализации собственных проектов», — подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.
исполнительный директор АНО «Платформа НТИ», руководитель штаба интенсива Андрей Силинг отметил, что в рамках «Архипелага 2024» развернут полномасштабный практикум по применению дронов в самых разных отраслях экономики. В частности, участники обсудят и создадут сценарии практического использования беспилотников в самых разных гражданских сферах: от энергетики до сельского хозяйства, логистики и многого другого.
«Можно назвать это „учениями“, и это в том числе обмен лучшими практиками между компаниями, производителями, командами региональных и федеральных органов власти, ученых и разработчиков. Мы выходим на практическую реализацию нацпроекта по БПЛА на базе конкретного региона: если любой регион страны хочет развить у себя эту компетенцию, он формирует команду и участвует в „Архипелаге“, едет на Сахалин. И это пока только одно из возможных направлений будущего интенсива. Важно и то, что год назад Южно-Сахалинск стал одной из трех площадок „Архипелага 2022“, — рассказал Андрей Силинг.
Интенсив «Архипелаг 2024» пройдет на Сахалине на двух площадках. Участники мероприятия соберутся в Южно-Сахалинске и на аэродроме «Пушистый» в Корсаковском районе.