«Круасанчики от пацанчиков». На Богдана Хмельницкого за 28 млн продают кафе «Омичка»

Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
Modified Сегодня, 03:22
Updated Сегодня, 03:22
На улице Богдана Хмельницкого выставили на продажу кафе «Омичка» вместе с магазином «Кулинария». Заведение находится на первом этаже жилого дома 1955 года постройки. Общая площадь помещений составляет 387 квадратных метров. Цена готового бизнеса — 28 млн рублей.
«Отличное состояние торговой площади. Магазин ''Кулинария'' с отдельным входом от банкетного зала. Дизайнерский ремонт. В стоимость входит мебель, оборудование. Бренд предприятия можно изменить. Удачное месторасположение, в самом центре Октябрьского округа, на первой линии у дороги, хорошая транспортная развязка, широкая парковка, большая проходимость», — говорится в объявлении.
Причины продажи бизнеса не указаны. В сервисе 2Gis есть несколько отзывов от омичей о заведении.
«Вкусно, быстро, недорого, с улыбкой и душой обслужат! Прям очень понравилось», — сообщила омичка Елена Морозова.
«Здесь неплохие круасанчики от пацанчиков. С чайком идут на ура», — поделился Алексей.
Ранее Город55 сообщал, что в Омске за 24 млн выставили на продажу комплекс «Бани на Калинина». Собственник сообщает, что ежемесячный оборот комплекса составляет 2,5 млн рублей, а окупится он за 4 года.