Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:05

Published Сегодня, 03:05

Modified Сегодня, 03:22

Updated Сегодня, 03:22

Иллюстрация

«Круасанчики от пацанчиков». На Богдана Хмельницкого за 28 млн продают кафе «Омичка»

14 ноября 2023, 03:05
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске за 28 млн выставили на продажу кафе «Омичка» и магазин «Кулинария»

Заведение продают вместе с оборудованием и мебелью. Общая площадь помещений составляет 387 квадратных метров.

На улице Богдана Хмельницкого выставили на продажу кафе «Омичка» вместе с магазином «Кулинария». Заведение находится на первом этаже жилого дома 1955 года постройки. Общая площадь помещений составляет 387 квадратных метров. Цена готового бизнеса — 28 млн рублей.

«Отличное состояние торговой площади. Магазин ''Кулинария'' с отдельным входом от банкетного зала. Дизайнерский ремонт. В стоимость входит мебель, оборудование. Бренд предприятия можно изменить. Удачное месторасположение, в самом центре Октябрьского округа, на первой линии у дороги, хорошая транспортная развязка, широкая парковка, большая проходимость», — говорится в объявлении.

Причины продажи бизнеса не указаны. В сервисе 2Gis есть несколько отзывов от омичей о заведении.

«Вкусно, быстро, недорого, с улыбкой и душой обслужат! Прям очень понравилось», — сообщила омичка Елена Морозова.
«Здесь неплохие круасанчики от пацанчиков. С чайком идут на ура», — поделился Алексей.

Ранее Город55 сообщал, что в Омске за 24 млн выставили на продажу комплекс «Бани на Калинина». Собственник сообщает, что ежемесячный оборот комплекса составляет 2,5 млн рублей, а окупится он за 4 года.

SPA-бассейн, 8 номеров, мангальная зона. В Омске за 24 млн продают «Бани на Калинина»
Узнать подробнее
#Бизнес#Омск#Омская область#Ресторан#Кафе#Банкет#Евгений Игишев#Продажа бизнеса#Ресторанное дело
Подпишитесь
Проект «Инопредприниматели»
Вчера, 06:06
Под склады, СТО и гаражи. В Омске отдают в аренду восемь земельных участков
Сегодня, 04:41
Конец еще одной «заброшки». В Омске здание бывшей биофабрики снесут к маю 2024 года
Вчера, 06:49
Грозит до 10 лет. В Омске огласят приговор экс-замминистра Марине Степановой
Сегодня, 05:05
Остались четверо детей. В Омской области простились с бойцом СВО
Вчера, 07:27