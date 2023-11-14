Красная икра: полезные свойства и состав

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Красная икра богата белками, витаминами (А, D, Е, С, группы В) и минералами (натрием, кальцием, цинком, железом, серой, фосфором). Она также содержит жирные кислоты, включая омега-3. При этом 100 граммов икры содержат 250 ккал, 31,5 г белка, 13,2 г жира и 1,0 г углеводов, пишет Общественная служба новостей.
Благодаря своему составу красная икра обладает рядом полезных свойств. Во-первых, она укрепляет иммунитет. Большое количество витаминов и минералов помогает организму бороться с различными заболеваниями. Во-вторых, икра способствует укреплению костей, волос и ногтей, а также формированию скелета будущего ребенка у беременных женщин.
Красная икра также полезна для сердечно-сосудистой системы. Она расширяет сосуды, нормализует давление и уровень холестерина в крови, а также предупреждает развитие атеросклероза. Кроме того, она помогает предотвратить развитие рахита у детей.
Икра имеет положительное влияние на половую систему и репродуктивную функцию, повышает потенцию. Она также питает нервные клетки, помогает восстановиться после болезни или операции, улучшает зрение и может быть полезна при кожных заболеваниях.
Важно помнить, что красная икра является аллергенным продуктом, поэтому ее нужно употреблять осторожно, особенно у детей. Также не рекомендуется употреблять икру людям с заболеваниями почек или мочекаменной болезнью из-за высокого содержания соли.
Суточная норма употребления икры составляет не более 5 чайных ложек. Чтобы избежать проблем с пищеварением, рекомендуется употреблять икру 1-2 раза в неделю.
При выборе икры следует обращать внимание на состав продукта и наличие соответствующих символов качества (ГОСТ, Р). Предпочтительно выбирать икру, которая продается в стеклянной емкости, так как она сохраняет свежесть дольше. Также нужно обратить внимание на внешний вид икринок: они должны быть целыми и без осадка на дне.
Красная икра может храниться в закрытой таре до 6-12 месяцев, в зависимости от способа консервации. В открытой банке икра сохраняет свежесть не более 5 суток при температуре -2…-6 градусов.
Итак, красная икра — это не только вкусный, но и полезный продукт. Ее можно употреблять с пользой для здоровья, но нужно помнить о мере и о возможных противопоказаниях.