Красная икра: полезные свойства и состав

При выборе икры следует обращать внимание на состав продукта и наличие соответствующих символов качества (ГОСТ, Р). Предпочтительно выбирать икру, которая продается в стеклянной емкости, так как она сохраняет свежесть дольше. Также нужно обратить внимание на внешний вид икринок: они должны быть целыми и без осадка на дне.