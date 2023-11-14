Корги для девушки. Омич нарвался на мошенников при покупке подарка возлюбленной

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
В полицию Омска с заявлением о мошенничестве обратился 19-летний житель Центрального округа. Молодой человек рассказал, что хотел сделать подарок своей девушке и купить щенка породы корги, но нарвался на аферистов.
Студент нашел объявление о продаже щенка на одном из сайтов. Продавец отправил видео с собакой и инструкцию по кормлению. Затем мошенник скинул ссылку на сервис, через который необходимо было перевести деньги — 25 тысяч за собаку и 3 тысячи за доставку животного из области в город.
Омич отправил нужную сумму, однако в техподдержке сообщили, что оплата не прошла. Молодой человек понял, что его обманули и отправился в полицию. Следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество».