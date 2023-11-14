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Корги для девушки. Омич нарвался на мошенников при покупке подарка возлюбленной

14 ноября 2023, 06:31
Фото: 1MI
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Молодой омич хотел купить для девушки щенка корги, но нарвался на мошенников

Молодой человек перевел на счета аферистов 28 тысяч рублей, однако собаку ему никто не привез.

В полицию Омска с заявлением о мошенничестве обратился 19-летний житель Центрального округа. Молодой человек рассказал, что хотел сделать подарок своей девушке и купить щенка породы корги, но нарвался на аферистов.

Студент нашел объявление о продаже щенка на одном из сайтов. Продавец отправил видео с собакой и инструкцию по кормлению. Затем мошенник скинул ссылку на сервис, через который необходимо было перевести деньги — 25 тысяч за собаку и 3 тысячи за доставку животного из области в город.

Омич отправил нужную сумму, однако в техподдержке сообщили, что оплата не прошла. Молодой человек понял, что его обманули и отправился в полицию. Следователи завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

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#Происшествия#Интернет#Преступление#Полиция#Омск#Мошенничество#Собака#Евгений Игишев
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