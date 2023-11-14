Корги для девушки. Омич нарвался на мошенников при покупке подарка возлюбленной

Студент нашел объявление о продаже щенка на одном из сайтов. Продавец отправил видео с собакой и инструкцию по кормлению. Затем мошенник скинул ссылку на сервис, через который необходимо было перевести деньги — 25 тысяч за собаку и 3 тысячи за доставку животного из области в город.