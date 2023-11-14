Кардиолог Квасников раскрыл, как минимизировать последствия диабета для сердца

Рекомендуется предпочитать диеты, где больше продуктов растительного происхождения и меньше продуктов животного происхождения, а также ограничивать потребление соли. Например, можно придерживаться средиземноморской диеты. Снижение потребления соли на 2,5 грамма в день снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 20%. Людям с сахарным диабетом и артериальной гипертензией или уже имеющим сердечно-сосудистые заболевания рекомендуется ограничить соль до 5 граммов в день.