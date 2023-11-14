Кардиолог Квасников раскрыл, как минимизировать последствия диабета для сердца

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Кардиолог Борис Квасников рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как можно уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний при сахарном диабете. По его словам, для этого нужно внести в повседневную жизнь изменения, которые не всегда очевидны.
Даже небольшая физическая активность может улучшить состояние и контроль над заболеванием и его осложнениями, такими как инфаркт и инсульт. Например, можно поставить цель каждый день гулять на свежем воздухе минимум 10 минут. Также полезно заниматься физическими упражнениями высокой интенсивности в течение 75 минут в неделю или умеренной интенсивности в течение 150 минут.
Снижение веса на 5% и более также улучшает показатели, такие как гликированный гемоглобин и уровень глюкозы в крови. Оно также снижает уровень «плохого» холестерина и высокое артериальное давление. Врач может назначить препараты для снижения веса, но самые эффективные инструменты — это физическая активность и диета.
Рекомендуется предпочитать диеты, где больше продуктов растительного происхождения и меньше продуктов животного происхождения, а также ограничивать потребление соли. Например, можно придерживаться средиземноморской диеты. Снижение потребления соли на 2,5 грамма в день снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 20%. Людям с сахарным диабетом и артериальной гипертензией или уже имеющим сердечно-сосудистые заболевания рекомендуется ограничить соль до 5 граммов в день.
Важно следить за уровнем сахара в крови и реагировать на его изменения. Это влияет на риск развития инфаркта, инсульта или смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Также очень важно избегать вредных привычек. Например, люди, бросившие курить, имеют на 20-30% меньше риск смерти от заболеваний сердца и сосудов по сравнению с курильщиками.