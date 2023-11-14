Как утеплить стены в квартире

В случае кирпичного дома можно использовать различные материалы для утепления стен. Однако облицовка стен кирпичом с двух сторон не рекомендуется, так как это уменьшает площадь помещения и увеличивает нагрузку на фундамент. Предпочтительнее утеплить стены с помощью современных теплоизоляционных материалов — таких, как пенополистирол и минеральная вата. Однако не все материалы безопасны, поэтому важно выбирать их со знанием дела. Керамический кирпич также может быть использован для утепления стен. Он легкий, прочный и обладает хорошей теплоизоляцией.