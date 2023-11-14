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Posted Сегодня, 17:42

Published Сегодня, 17:42

Modified Сегодня, 17:45

Updated Сегодня, 17:45

Как утеплить стены в квартире

14 ноября 2023, 17:42
Несмотря на разнообразие строительных материалов, из которых строятся дома, большинство квартир имеют тонкие стены, которые не подходят для холодной зимы.

Это особенно актуально для новых зданий, в которых застройщики экономят на материалах и нарушают нормы проектирования. Общественная служба новостей рассказывает о способах утепления стен в квартирах.

Кирпичные дома обычно являются самыми теплыми, в то время как панельные и блочные дома более холодные. Однако это не означает, что в монолитных домах нет необходимости в утеплении стен. Существует несколько способов теплоизоляции.

В случае кирпичного дома можно использовать различные материалы для утепления стен. Однако облицовка стен кирпичом с двух сторон не рекомендуется, так как это уменьшает площадь помещения и увеличивает нагрузку на фундамент. Предпочтительнее утеплить стены с помощью современных теплоизоляционных материалов — таких, как пенополистирол и минеральная вата. Однако не все материалы безопасны, поэтому важно выбирать их со знанием дела. Керамический кирпич также может быть использован для утепления стен. Он легкий, прочный и обладает хорошей теплоизоляцией.

В панельном доме имеется несколько вариантов утепления стен — снаружи и изнутри. Утепление стен снаружи помогает сохранить тепло, но в некоторых случаях такой способ невозможен. В этом случае можно утеплить стены изнутри. Важно отметить, что панельные стены подвержены повышенной влажности и возникновению плесени, поэтому использование влагопроницаемых материалов для утепления нежелательно.

Пенополиуретан является хорошим вариантом для утепления стен в панельном доме. Он сохраняет тепло и создает влагоустойчивый барьер. При его использовании необходимо также установить гидроизоляцию и обшить стены гипсокартоном. Возможным вариантом является также построение двойных стен из разных материалов, например, сочетание гипсокартона с керамическим кирпичом или использование аналога «теплого пола». Однако это может привести к уменьшению площади помещения.

Пенополистирол не всегда подходит для внутренней отделки стен, но если других вариантов нет, его можно использовать. При этом важно качественно провести монтаж и обеспечить герметизацию плит. Также рекомендуется использовать армирующие профили для крепления плит к потолку.

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