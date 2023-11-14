Губернатор Подмосковья вручил награды «За храбрость» участникам СВО из региона

«Каждый из вас — смелый, храбрый человек, который защищает Родину. Наш президент неоднократно отмечал, что отряд БАРС на передовой действует очень достойно, профессионально, с отвагой. Сегодня я с большим удовольствием, с большой честью хочу вручить награды и, конечно, пожать вам руку», — заявил Андрей Воробьев. Он также выразил надежду на дальнейшее общение с бойцами. Воробьев напомнил, что в подмосковных муниципалитетах работают различные подразделения волонтёров, и многие вернувшиеся из зоны СВО приходят в школы, чтобы рассказывать ученикам о своих однополчанах, об их подвигах, о смелости и чести, о том, что значит Родина для каждого из них. Об этом пишет riamo.