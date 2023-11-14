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Фото: пресс-служба правительства Московской области

Губернатор Подмосковья вручил награды «За храбрость» участникам СВО из региона

14 ноября 2023, 16:35
Фото: пресс-служба правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил медалями подмосковных добровольцев из отряда БАРС. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга, указом президента РФ бойцов наградили медалями «За храбрость» II степени.

«Каждый из вас — смелый, храбрый человек, который защищает Родину. Наш президент неоднократно отмечал, что отряд БАРС на передовой действует очень достойно, профессионально, с отвагой. Сегодня я с большим удовольствием, с большой честью хочу вручить награды и, конечно, пожать вам руку», — заявил Андрей Воробьев. Он также выразил надежду на дальнейшее общение с бойцами. Воробьев напомнил, что в подмосковных муниципалитетах работают различные подразделения волонтёров, и многие вернувшиеся из зоны СВО приходят в школы, чтобы рассказывать ученикам о своих однополчанах, об их подвигах, о смелости и чести, о том, что значит Родина для каждого из них. Об этом пишет riamo.

Военнослужащий с позывным Берет командовал отделением артразведки, участвуя в боевых действиях на самых горячих направлениях. Он попал под огонь вражеского миномета и был ранен. Другой герой, с позывным Бабай, отправился в СВО добровольцем в апреле прошлого года. Ему с товарищами удалось взять порядка десятка «опорников» противника. Однако этот боец был тяжело ранен. Сейчас он восстанавливается в отпуске, но совсем скоро планирует вернуться к своим боевым товарищам.

На церемонию награждения героев пригласили с семьями: женами, детьми, родителями. После награждения Андрей Воробьев побеседовал с ними.

На встрече побывала также сотрудница фонда «Защитники Отечества» Юлия Рубцова. Она пришла по приглашению самих бойцов, многих из которых Юлия поддержала лично.

В ходе встречи с губернатором Московской области герои выразили благодарность фонду «Защитники Отечества», медикам, волонтерам региона, которые оказывают военным бесценную помощь, обеспечивая поставки на фронт всего самого необходимого.

Губернатор отметил, что в центре «Ясенки» под Подольском участникам СВО предлагают программы реабилитации: всего здесь доступно восемь программ, в том числе ЛФК, физиотерапия, массаж. Курс лечения бесплатный и рассчитан на три недели.

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