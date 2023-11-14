Грозит до 10 лет. В Омске огласят приговор экс-замминистра Марине Степановой

В настоящее время против Степановой в суде рассматривается еще одно уголовное дело по статье «злоупотребление полномочиями». По версии следствия, на протяжении трех лет, с 2019 по 2021 года, Степанова бездействовала, зная, что в пятиэтажке № 53 по улице 20 Партсъезда нужно сделать капитальный ремонт. За это время она не организовала соответствующие работы и не позаботилась о создании безопасных условий проживания омичей в доме. Из-за этого 12 августа 2022 года в здании произошло серьезное обрушение.