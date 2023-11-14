Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:05

Published Сегодня, 05:05

Modified Сегодня, 05:08

Updated Сегодня, 05:08

Иллюстрация

Грозит до 10 лет. В Омске огласят приговор экс-замминистра Марине Степановой

14 ноября 2023, 05:05
Фото: 1MI
Иллюстрация

Сегодня в Омске огласят приговор экс-замминистра энергетики Марине Степановой

Ее обвиняют в получении взятки. В настоящее время против Степановой в суде рассматривается еще одно уголовное дело по статье «злоупотребление полномочиями».

Сегодня, 14 ноября, в 15:30 в Куйбышевском суде Омска огласят приговор бывшему замминистра энергетики и ЖКК региона Марине Степановой, сообщили в следкоме. Ее обвиняют в получении взятки и коммерческом подкупе.

Напомним, что по версии следователей, Степанова в 2020–2021 годах, являясь также главой фонда капремонта, получила от подрядчика взятку в размере 104 тысяч рублей и услуги в виде оплаты жилья, парковки, обучения супруга, приобретения ноутбука и собольей шубы. Общая сумма взятки составила больше 7 млн рублей. От Марины Степановой требовалось покровительство при заключении подрядчиком договоров на капремонт жилых домов.

«В декабре 2020 года Степанова получила от руководителя другого общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего деятельность в области архитектуры и по подготовке проектной документации, коммерческий подкуп в виде 425 тысяч рублей за общее покровительство деятельности предпринимателя», — добавили в следкоме.

Имущество бывшей чиновницы арестовано. За Степановой числятся двухэтажный дом и земельный участок в Екатеринбурге, автомобиль Hyundai общей стоимостью более 14 млн.

Прокуратура настаивает на 10 годах заключения для Марины Степановой и штрафе в размере 22 млн рублей.

«Также прокурор просил суд конфисковать денежную сумму, соответствующую взятке в размере 104 тыс. рублей и коммерческому подкупу в размере 7,5 млн рублей», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В настоящее время против Степановой в суде рассматривается еще одно уголовное дело по статье «злоупотребление полномочиями». По версии следствия, на протяжении трех лет, с 2019 по 2021 года, Степанова бездействовала, зная, что в пятиэтажке № 53 по улице 20 Партсъезда нужно сделать капитальный ремонт. За это время она не организовала соответствующие работы и не позаботилась о создании безопасных условий проживания омичей в доме. Из-за этого 12 августа 2022 года в здании произошло серьезное обрушение.

Экс-главе фонда капремонта Степановой грозит 10 лет тюрьмы за обрушение дома в Омске
Узнать подробнее
#Общество#Омск#Прокуратура#Капремонт#Взятка#Арест#Екатеринбург#Марина Степанова#Евгений Игишев#Энергетика
Подпишитесь
Проект «Инопредприниматели»
Вчера, 06:06
Под склады, СТО и гаражи. В Омске отдают в аренду восемь земельных участков
Сегодня, 04:41
Конец еще одной «заброшки». В Омске здание бывшей биофабрики снесут к маю 2024 года
Вчера, 06:49
Остались четверо детей. В Омской области простились с бойцом СВО
Вчера, 07:27
«Круасанчики от пацанчиков». На Богдана Хмельницкого за 28 млн продают кафе «Омичка»
Сегодня, 03:05