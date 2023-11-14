Грозит до 10 лет. В Омске огласят приговор экс-замминистра Марине Степановой

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Сегодня, 14 ноября, в 15:30 в Куйбышевском суде Омска огласят приговор бывшему замминистра энергетики и ЖКК региона Марине Степановой, сообщили в следкоме. Ее обвиняют в получении взятки и коммерческом подкупе.
Напомним, что по версии следователей, Степанова в 2020–2021 годах, являясь также главой фонда капремонта, получила от подрядчика взятку в размере 104 тысяч рублей и услуги в виде оплаты жилья, парковки, обучения супруга, приобретения ноутбука и собольей шубы. Общая сумма взятки составила больше 7 млн рублей. От Марины Степановой требовалось покровительство при заключении подрядчиком договоров на капремонт жилых домов.
«В декабре 2020 года Степанова получила от руководителя другого общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего деятельность в области архитектуры и по подготовке проектной документации, коммерческий подкуп в виде 425 тысяч рублей за общее покровительство деятельности предпринимателя», — добавили в следкоме.
Имущество бывшей чиновницы арестовано. За Степановой числятся двухэтажный дом и земельный участок в Екатеринбурге, автомобиль Hyundai общей стоимостью более 14 млн.
Прокуратура настаивает на 10 годах заключения для Марины Степановой и штрафе в размере 22 млн рублей.
«Также прокурор просил суд конфисковать денежную сумму, соответствующую взятке в размере 104 тыс. рублей и коммерческому подкупу в размере 7,5 млн рублей», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В настоящее время против Степановой в суде рассматривается еще одно уголовное дело по статье «злоупотребление полномочиями». По версии следствия, на протяжении трех лет, с 2019 по 2021 года, Степанова бездействовала, зная, что в пятиэтажке № 53 по улице 20 Партсъезда нужно сделать капитальный ремонт. За это время она не организовала соответствующие работы и не позаботилась о создании безопасных условий проживания омичей в доме. Из-за этого 12 августа 2022 года в здании произошло серьезное обрушение.